Confirman el robo de una peligrosa fuente radiactiva en México

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) asegura que el camión, que estaba transportando una fuente de cobalto-60 para teleterapia desde un hospital de Tijuana a un centro de desechos radiactivos, fue robado en Tepojaco, cerca de México DF, a las 08.00 GMT del 2 de diciembre.



El OIEA alerta en un comunicado emitido en la capital austríaca que la fuente radiactiva robada puede ser "extremadamente peligrosa".



Asimismo, el organismo internacional agrega que las autoridades mexicanas están llevando cabo una búsqueda de la fuente y han emitido un comunicado de prensa para alertar a la ciudadanía.



El OIEA asegura que ha ofrecido su apoyo a México, en un proceso que pone al organismo a disposición para prestar asistencia si es requerido por un estado miembro.



Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) de México informó de que en una gasolinera en Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo, fue robado un vehículo que transportaba equipo médico en desuso para el tratamiento de teleterapia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Según el comunicado de la CNSNS, se trata de material radiactivo de baja intensidad que era trasladado al Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos.



El CNSNS señaló que "de inmediato se activó un protocolo de alerta a las autoridades federales, estatales y municipales; las cuales iniciaron la búsqueda del equipo robado".



Esta búsqueda se circunscribe a los estados vecinos de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal e igualmente, se ha establecido la coordinación necesaria con Protección Civil Federal, agrega la nota.



El vehículo, donde se transportaba el equipo de Teleterapia, es un Volkswagen Worker, de 2.5 toneladas, color blanco, placas 726-DT-8, que cuenta con una plataforma con grúa integrada.



La CNSNS asegura que la fuente radiactiva que se encuentra en el interior de este equipo médico "está debidamente blindada y no representa riesgo alguno, siempre y cuando no fracturen o alteren su cabezal".



Además exhorta "a quienes tengan en su poder o encuentren el equipo a no abrirlo ni dañarlo, dado que, en dichos casos, puede producir severas afectaciones a la salud".