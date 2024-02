Cónsul de Colombia en Atlanta explica porqué firmó la carta que envió Mancuso a la Corte

Bladimiro Nicolás Cuello Daza, Cónsul de Colombia en Atlanta habló en La W sobre la carta que ha enviado el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso sobre la necesidad que tiene de ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia.

En primer lugar explicó las razones por las que firmó esa comunicación, “él me solicitó que le hiciera un reconocimiento de firma, es un derecho que los presos colombianos tienen aquí, yo la firmé y el contenido no lo conozco porque no es de mi incumbencia”.

También dijo que “él solo estaba pidiendo que se le escuchara pero no me comentó nada más del contenido de la carta” y aseguró que la comunicación se le hizo llegar a la Cancillería.

De otro lado, señaló que “este es uno de los consulados que más tiene detenidos de los Estados Unidos y tenemos más del 1.100 detenidos en estos siete estados”.

Finalmente dijo que no han recibido ninguna solitud por parte de la Corte Suprema de Justicia a raíz de esa carta.

