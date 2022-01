Continúa investigación sobre plan de atentado en contra del Presidente de Salvador

El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, informó hoy de que continúan las investigaciones sobre un plan del narcotráfico internacional para atentar contra su vida. "Quiero agradecer todas las llamadas telefónicas por la noticia aparecida esta semana sobre el atentado frustrado sobre este servidor. Yo siempre he dicho que he puesto mi vida y la vida de mi familia en manos de Dios y es Dios el que me protege", expresó Saca en su mensaje dominical transmitido por cadena de radio.

Añadió que "hemos visto cómo las autoridades, la inteligencia policial, lograron capturar a esta persona que pretendía con un lanza cohete Sam-7 atacar precisamente el helicóptero presidencial".

Saca manifestó que "gracias a Dios eso no se pudo concretar porque Dios puso su mano y porque la policía y los organismos de inteligencia han hecho su parte. Esta investigación va a continuar".

El gobernante denunció el plan en una entrevista que concedió al periódico local "El Diario de Hoy", que fue publicada el pasado viernes, y ese mismo día lo confirmó en una rueda de prensa.

Saca responsabilizó del plan para asesinarle al cubano estadounidense George Nayes, de origen libanés, quien fue capturado el 13 de septiembre pasado en San Salvador después de residir dos años en el país con la identidad de Julio Mayorga Ramo, de nacionalidad hondureña.

Según la información del diario, Nayes fue deportado a Honduras "vía Washington".

En la rueda de prensa del viernes, Saca dijo que "el hecho de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas es lo que ha generado el deseo de estas personas de atentar contra la vida del presidente".

Agregó que Nayes no sólo está involucrado con la "narcoguerrilla de Colombia", sino que "era prácticamente el tesorero del fallecido Pablo Escobar Gaviria", líder del Cártel de Medellín.

Según Saca, el implicado ha lavado dinero en todos los países centroamericanos y había comprado misiles Sam-7 en Nicaragua con el "objetivo" de disparar contra el helicóptero presidencial, por lo que con su captura el supuesto plan ha sido frustrado.

El arzobispo católico de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, dijo hoy, en una rueda de prensa, que "me imagino que será mucho más difícil atentar contra el presidente", que contra cualquier otra persona en el país debido a las medidas de seguridad con que cuenta.