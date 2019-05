Cristina Fernández protagoniza su primer acto como candidata a vicepresidenta

La actual senadora compartió el acto con quien encabezara la fórmula, el peronista Alberto Fernández, quien se desempeñara como jefe de Gabinete durante todo el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y en el primer tramo del primer mandato de Cristina Fernández (2007-2015).



El acto multitudinario se realizó en la localidad bonaerense de Merlo, uno de los mayores distritos electorales de la periferia de Buenos Aires, en un parque municipal que lleva el nombre de Néstor Kirchner y en la fecha que se cumplen 16 años de la llegada a la Presidencia del esposo y antecesor de Cristina Fernández.



"Yo creo en Dios, en mi país, en mi pueblo y estoy segura que juntos, con Alberto, vamos a ayudar", afirmó la ex mandataria, tras hacer referencia al "presenta dramático" que vive Argentina, sumida en recesión económica desde hace un año.



Fernández, que hace una semana sorprendió al anunciar por las redes sociales que irá por la vicepresidencia en una fórmula encabezada por Alberto Fernández, dijo que no "esperen que dos dirigentes puedan hacer todo".

"Creo que él entre todos también va a exigir que distintos dirigentes, distintos espacios, no solo políticos o partidarios, sino sociales, económicos, empresarios, medios de comunicación y cada uno de los argentinos podamos celebrar un reencuentro y un contrato social", sostuvo.



Ese contrato, añadió, debe permitir "entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales sino es colectiva la realización de una sociedad".



A su turno, Alberto Fernández, que en el pasado se mostró muy crítico del segundo mandato de la exgobernante, llamó a Cristina su "amiga".



"Quiero que mis primeras palabras sean para reconocerle a Cristina la grandeza que ha tenido de pedirme que me haga cargo yo y la grandeza que tuvo de acompañarme. Gracias, Cristina.", dijo el precandidato a presidente, que buscará en las primarias del 11 de agosto quedar habilitado para competir en las presidenciales de octubre próximo.



Alberto Fernández contó que el 25 de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner le tomó juramento como jefe de Gabinete, el entonces jefe de Estado le dijo al oído que debía ponerse a trabajar.

"Fueron cuatro años y medio maravillosos en mi vida que me enfrentaron al enorme desafío de sacar a millones de argentinos del peor de los pozos, el de la pobreza. Y ahora vamos a hacer lo mismo y a los 4,5 millones de pobres que dejo (Mauricio) Macri le vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro", prometió.



Alberto Fernández dijo que también tiene la experiencia para sacar al país del problema de su deuda externa.



"Vamos a salir del laberinto en el que nos han metido trabajando todos, codo a codo. Acá nadie sobra. Todos hacen falta", dijo el ahora precandidato, que busca sumar aliados a su candidatura.



"Todos juntos vamos a hacer lo necesario para sacar a la Argentina de la espantosa postración en la que la han puesto", agregó.