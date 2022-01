Cubanos con familia EEUU confían en paz y continuidad relaciones

Los cubanos con familiares en EEUU siguen atentos a los acontecimientos en la isla y a los movimientos del exilio en Miami y del gobierno de George Bush con la esperanza de que se mantenga la paz y las relaciones entre los dos países.

Para muchos de los cubanos con familiares en Miami, esas actitudes no representan el sentir de la mayoría de los exiliados.

"Allí hay millones de cubanos y en la Calle 8 (de Miami), cuántos había, no más de 200, qué van a hacer esos 200", se pregunta Mireya Ramos, una cubana de 56 años cuyo único hijo reside desde hace 13 en Miami.

"La situación no va a cambiar, vamos a seguir exactamente igual" con Estados Unidos, asegura Mireya, que completa sus ingresos con las remesas que le envía su hijo periódicamente.

"Vamos a esperar que se mantengan abiertos los canales de viajes y de envíos de remesas", apunta, convencida de que "el exilio de Miami no va a hacer nada para impedirlo. A mi no me da ningún miedo porque ellos saben la tierra que están pisando".