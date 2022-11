Decenas de miles de personas se manifiestaron en Madrid contra la reforma laboral

Decenas de miles de personas se manifestaron en las calles de Madrid convocados por los sindicatos contra la reforma del mercado de trabajo del gobierno conservador para luchar contra el desempleo, como una prueba antes de la huelga general prevista para el 29 de marzo.



Los dos grandes sindicatos españoles, UGT y CCOO, convocaron manifestaciones este domingo en 60 ciudades para denunciar una reforma que consideran "injusta e ineficaz" y en "defensa de los servicios públicos".



Portando banderas rojas con las siglas de ambos sindicatos y pancartas con lemas como "no a los recortes", "no al retroceso laboral y social" y coreando consignas como "¡que no, que no, que no, que no aceptamos pagar su deuda con salud y educación!", miles de manifestantes invadieron el centro de Madrid.



"Estoy aquí porque tengo el convencimiento de que el neoliberalismo nos lleva al desastre", dijo a la AFP, Antonio Martínez, un maestro retirado de 64 años, que llevaba una pancarta con el lema "Para que nuestros nietos no sean esclavos".



El gobierno conservador de Mariano Rajoy aprobó el 11 de febrero una nueva reforma para flexibilizar el mercado de trabajo, incluyendo la reducción de indemnizaciones por despido y medidas para estimular el empleo de los jóvenes.



El objetivo es relanzar la creación de empleo, en un país con una tasa de desempleo récord del 22,85%, que castiga especialmente a los jóvenes de menos de 25 años (48,6%).



Los sindicatos, que han convocado una huelga general el 29 de marzo, creen que las medidas van facilitar sobre todo los despidos.



Además de esta reforma, denuncian también la política de austeridad puesta en práctica por el gobierno para reducir el déficit público español del 8,51% del PIB a finales de 2011 al 5,8% a finales de 2012.