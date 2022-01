Diputado indígena dice que una 'mafia' está destruyendo reserva de Nicaragua

Un diputado indígena miskito denunció que una "mafia maderera" en complicidad con funcionarios del Gobierno y del Ejército de Nicaragua está destruyendo el núcleo de Bosawas, la reserva de la biosfera más grande de Centroamérica.



El legislador Brooklyn Rivera, aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo al Canal 12 de la televisión local que la reserva Bosawas sufre "una explotación ilegal de madera".



En esa destrucción "están involucrados miembros del Ejército, Instituto Nacional Forestal y Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales", señaló.



"Es una mafia de madereros que fomenta la corrupción y ha carcomido a todas las instituciones y las autoridades se prestan a eso, nadie hace caso, ni velan por la protección de los recursos, sino que permiten el saqueo de la madera y la destrucción, cada día, de más áreas", agregó.



Rivera no identificó a ningún grupo económico en particular como autor de esa explotación ilegal de la zona núcleo de Bosawas, ni precisó cuánta madera se extrae.



El pasado lunes, la ministra del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Juana Argeñal, aseguró que investigan la construcción de una carretera de unos 30 kilómetros que también amenaza con destruir esa reserva forestal.



Bosawas, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y concentra un 10 % de la biodiversidad mundial, de acuerdo con las autoridades.



Según Rivera, las autoridades encargadas de proteger la zona reciben dinero a cambio de permitir la tala indiscriminada de bosques.



"Los dejan pasar libremente, los fines de semana, por las noches, no registran los camiones que van sellados, cargados de madera, y ni siquiera los revisan, ¿por qué?, porque están involucrados", sostuvo el legislador.



"La Madre Tierra está siendo agredida y devastada y la Tierra gime de dolor ante tanta agresión que sufre impunemente", continuó.



La reserva de la biosfera de Bosawas tiene un área de 19.926 kilómetros cuadrados y representa el 15,25 % de la superficie total nicaragüense, según el Marena.



La zona considerada el núcleo de Bosawas es de 8.065 kilómetros cuadrados y está integrada por seis áreas protegidas.



Bosawas, además, pertenece a la red de reservas de la biosfera, compuesta por 525 lugares ubicados en diferentes partes del mundo y se considera uno de "los principales pulmones del planeta", según las autoridades.