Don Felder habla de su nuevo disco ‘American Rock ‘N’ Roll’

Después de siete años de ausencia, el músico y compositor Don Felder ha lanzado su más reciente trabajo discográfico, “American Rock ‘N’ Roll”, que cuenta con una célebre lista de invitados entre quienes se destacan: Sammy Hagar (Van Halen), Slash (Guns n’ Roses), Richie Sambora (Bon Jovi), Orianthi, Peter Frampton, Joe Satriani, Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Bob Weir (Grateful Dead), David Paich (Toto), Steve Porcaro (Toto), Alex Lifeson (Rush) y muchos más.

Felder, quien es reconocido por ser el exguitarrista de la banda The Eagles y coautor de éxitos como “Hotel California” y “Victim of Love”, es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll tras haber sido incluido con la banda en 1998. Además, también fue incluido en el Salón de la Fama y Museo de Músicos en Nashville en 2016 y en el Salón de la Fama de los Artistas de la Florida en 2017.

Tras estar 27 años con The Eagles hasta que decidió impulsar su carrera en solitario en 2001, Felder contó a La W que hoy en día “no sería posible volver a tener las mismas duplas de antes que componían en The Eagles”.

“California ha cambiado muchísimo desde los 70, sobre todo en la industria del entretenimiento (cine y música). Antes entraban todos los músicos al estudio y grababan, hoy se graba sin ver a los demás”, comentó. Además, sobre Hotel California, reveló: “Hay un lado B de California, un lado oscuro que no se muestra tanto y eso es lo que evoca la canción”.

“”American rock n' roll” es una reivindicación del rock. El género comenzó en 1969 con Woodstock, donde fui asistente. Vi a Jimi Hendrix, a Janis Joplin (…) fue quizás la mayor explosión de rock n' roll en la historia”, contó sobre su más reciente álbum.

