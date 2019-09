Donald Trump revela motivo por el que despidió a John Bolton

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que despidió al controvertido asesor de seguridad nacional John Bolton por no ser "inteligente", en especial con comentarios que fueron vistos como amenazas al líder de Corea del Norte.

En su primera explicación completa sobre el despido del martes, Trump se centró en las tensas relaciones de Bolton con Kim Jong Un, el líder norcoreano con quien el presidente estadounidense se ha reunido tres veces para hablar sobre su arsenal nuclear y a quien frecuentemente describe como un amigo.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.