EE.UU. cree que el juicio a Leopoldo López no ayuda al diálogo en Venezuela

El Gobierno estadounidense insistió en la necesidad de diálogo en Venezuela y consideró que el juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López "no ayuda" al proceso.



"Creemos que el diálogo es el camino para seguir adelante. No son los arrestos políticos y no es tratar de criminalizar el disenso", dijo la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, que instó al Gobierno y a la oposición a "encontrar un camino" para avanzar.



La portavoz señaló que hasta ahora "no hemos visto" que el Gobierno venezolano se haya comprometido de forma "significativa" y consideró que este tipo de acciones "no ayudan y son bastante perjudiciales para el proceso".



Tras la decisión, esta madrugada, de una jueza de Caracas, Leopoldo López continuará detenido y será juzgado por su presunta responsabilidad en los incidentes violentos que sucedieron a dos marchas pacíficas, una convocada por él y otra por estudiantes, el pasado 12 de febrero.