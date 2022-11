EE.UU y Colombia celebrarán los 15 años del "Plan Colombia" en la Casa Blanca

EE.UU. y Colombia celebrarán el próximo 4 de febrero en la Casa Blanca los 15 años del acuerdo bilateral para la paz y el fortalecimiento del Estado conocido como "Plan Colombia", anunció el expresidente colombiano Andrés Pastrana.



Según declaró Pastrana a los periodistas en Washington, está previsto que asistan al acto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.



Asimismo, se prevé que acudan los expresidentes estadounidenses George W. Bush y Bill Clinton, así como el exmandatario colombiano Álvaro Uribe y el propio Pastrana.



Pastrana desvinculó la reunión, cuya convocatoria aún no ha confirmado la Casa Blanca, con el actual proceso de paz en Colombia y aseguró que se trata estrictamente de la celebración de los éxitos del Plan Colombia, que acordó hace 15 años con Bill Clinton.



Preguntado si con este encuentro se busca mostrar una imagen de unidad de los expresidentes colombianos sobre las negociaciones de paz, Pastrana dijo que "no tiene que ver" con el proceso y que de lo que se trata es de celebrar la política de Estado que permitió en estos años pasar "de un Estado fallido a la Colombia de ahora".



"El Plan Colombia es una demostración de que cuando todos los colombianos nos sentamos a pensar en política de Estado da resultado, eso es lo que creo que Obama quiere reconocer", afirmó Pastrana tras participar en una mesa redonda sobre Venezuela en el centro de estudios Council of the Americas de Washington.



El exgobernante colombiano defendió que el Plan Colombia permitió "un fortalecimiento de las fuerzas militares del país como nunca en la historia, que permitió la política de seguridad democrática y llevar a la guerrilla a la mesa de negociaciones".



Asimismo, subrayó el fortalecimiento de unas instituciones que "estaban al borde del abismo", una política social "exitosa" y "el tratado de libre comercio con EE.UU., que era la base del 'Plan Colombia'".



Preguntado por la fecha del encuentro, Pastrana dijo que se retrasó a febrero de 2016 para cuadrar las agendas de los actuales jefes de Estado y los expresidentes.



El exmandatario colombiano declinó pronunciarse sobre el acuerdo firmado hoy por el Gobierno de Colombia y las Farc sobre las víctimas del conflicto armado al esgrimir que no conocía su contenido.

Sin embargo, sí reprochó a Santos que "no haya explicado el acuerdo de justicia que se espera desde hace dos meses".



"Los verdugos, las Farc, no pueden poner los jueces. No creo que Obama, para resolver el problema de Guantánamo (cárcel militar de EE.UU. en Cuba), dejara que Al Qaeda o el Estado Islámico (EI) pusieran los jueces", consideró el expresidente.



Pastrana señaló también que el Gobierno "tendrá que reaccionar si se comprueba el vínculo de las Farc con los carteles en Venezuela".