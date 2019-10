El abogado Jordi Pina explica la sentencia de sus defendidos, los líderes independentistas

El Tribunal Supremo español condenó este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Oriol Junqueras, y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia en 2017.

Sobre este tema habló en La W Jordi Pina, un penalista de prestigio y socio del despacho Molins-Silva y quien lleva la defensa del Exconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno Catalán Jordi Turull condenado en la sentencia del Procés a 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta por delitos de sedición y malversación.

Pina aseguró que esto es “la culminación de lo que fue un juicio político y no un juicio penal”, además, explicó que desde su perspectiva “es una sentencia que no se ajusta al derecho porque se están retorciendo delitos penales como el de la sedición y si uno recuerda y analiza lo que ocurrió en Cataluña, no fue violento y por eso ese delito no aplica”.

“En este caso los nueve presos llevan prácticamente dos años de prisión, es decir muchísimo tiempo, es una ventaja porque los educadores ya los conocen y el tratamiento puede ir mucho más rápido” afirmó.

Lea en La W: