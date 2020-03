El consejo de una sobreviviente de la guerra para sobrellevar la cuarentena del Covid-19

Luego de que en Argentina se declara una cuarentena obligatoria con el fin de disminuir el contagio del Covid-19, la periodista argentina Connie Ansaldi publicó en sus redes sociales un video de su abuela, Elsa Soslowska, quien realizó una importante petición sobre el hecho de quedarse en casa.

En el video la mujer dice que "yo estuve tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y dos años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. La gente no puede aguantar dos semanas en sus casas?".

El objetibo de este post era invitar a las personas a quedarse en sus hogares y cuidar a la población vulnerable que en este caso son los abuelos y personas mayores.

Este es el video: