El economista Francisco Rodríguez explica situación económica de Venezuela

La voz del académico y economista venezolano Francisco Rodríguez se escuchó en los micrófonos de La W Radio para conocer su opinión sobre la actual situación de inestabilidad política y crisis socioeconómica que vive su país.

Rodríguez, quien actualmente se desempeña como director de la firma de análisis económico Torino Economics, y quien tiene una amplia hoja de vida en el mundo académico, hace un llamado a un acuerdo urgente que permita comenzar a normalizar la situación en su país.

señala que "las negociaciones son la mejor forma de buscar una transición pacífica", y alerta sobre la situación que genera en Venezuela el listado de sanciones impuestas por Estados Unidos, afirmando que éstas no solamente están afectando al gobierno Maduro; su fin, sino que también están agravando la situación de los ciudadanos del común que aún permanecen en el país.

"Tenemos que pensar en términos de un gobierno de transición, interino, y que este sea el que organice las elecciones", afirma Rodríguez, quien aclara que la solución de la situación venezolana no viene dado solamente con la salida de Maduro del poder, sino que viene dado por la instauración de un régimen de transición que permita convocar a nuevas elecciones, advirtiendo que dichos comicios no podrían darse en el corto tiempo.

Advierte que las elecciones, posteriores al régimen de transición tendrán que darse en mínimo un año, explica que actualmente dicha actividad democrática no puede ser adelantada en tanto no existen los registros ni la organización electoral que permita la participación masiva de los venezolanos, así como tampoco también señaló que se requiere un gobierno de transición para evitar que la ostentación del poder sirva para coartar la votación, y advierte las presiones que durante época electoral se ejercía a través del llamado Carnet de la patria.

Para Rodríguez, el trabajo del régimen de transición deberá centrarse en la creación de una entidad electoral que genere confianza para todos los sectores del país, incluido el chavismo, al igual que impulsar una estructura estatal que apunte de nuevo al sistema de contrapesos, y que evite los daños generados por el cambio constitucional de las últimas décadas, que generó escenarios que permiten una tendencia al absolutismo y la concentración de poderes.

"El problema en Venezuela no tiene que ver solo con el chavismo, viene de la estructura de poder creada por Chávez en la constitución que hace que el ganador se lleve todo", aseveró el entrevistado.

El experto calificó como "imprescindible" la creación de una suerte de programa de petróleo por alimentos, que permita a Venezuela solventar su demanda alimentaria, de forma que pueda en algún modo sortear las barreras que se han derivado de las sanciones impuestas por Estados Unidos, y que dejan a Maduro, quien tiene el control sobre los yacimientos petroleros, con la posibilidad de producir más no de vender, y a Guaidó, facultado para vender, pero carente de producir.

Rodríguez explicó las razones que llevaron en su momento a Henri Falcón, de quien fue asesor, para presentarse a las elecciones presidenciales pese a la negativa de participación de las fuerzas políticas opositoras, argumentando que esperaban una amplia participación electoral, que a su vez generara el sentimiento de indignación social, cuando se conociera el resultado amañado de Maduro.

Señala que "en retrospectiva la candidatura de Falcón fue un error", y afirma que actualmente el líder político está apoyando la iniciativa del presidente interino Juan Guaidó.

Para el analista, es vital que la población se siga movilizando en las calles, incluso si se instaura una eventual mesa de negociación entre la oposición y el chavismo, y explica que "la confrontación aumenta tu capacidad de negociación, si no negocias es porque estás seguro de derrotar al otro en la confrontación", y señala que si dicho escenario no se ha presentado en Venezuela, es porque algunos sectores confían en que se volteé el Ejército o en lleguen fuerzas internacionales; no obstante advierte que "el escenario de una intervención armada no es tan sencillo como muchas personas creen" .

