El G20 respalda el plan para sanear la banca española en una jornada negra

El G20 respaldará en la declaración final de la cumbre de Los Cabos (México) el plan para recapitalizar las entidades financieras en España, que ha vivido una jornada negra en los mercados con la prima de riesgo en nuevos máximos históricos



."Estamos convencidos de que la situación actual de penalización de los mercados que estamos sufriendo hoy no se corresponde ni con los esfuerzos ni con la potencialidad de la economía, y que eso es algo que se tiene que acabar reconociendo en los próximos días o en las próximas semanas", ha recalcado poco antes de comenzar la cumbre el ministro de Economía, Luis de Guindos.



Después de comprobar que las elecciones griegas no han disipado las dudas de los mercados y ver cómo la prima de riesgo se disparaba hasta los 574 puntos básicos y el bono español a diez años se situaba en el 7,15 por ciento, De Guindos ha querido dejar claro que "España es un país solvente" y que mantiene su firme compromiso con la reducción del déficit público y las reformas estructurales.



Ése es el mensaje que defenderá el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante el plenario de la cumbre que reúne a las principales economías del mundo y los países emergentes, donde abogará también por dar pasos en la UE hacia una mayor integración fiscal y bancaria.



Su aspiración ha quedado también recogida en el borrador de conclusiones de la cumbre, en el que los socios del euro se comprometen a "mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y romper la vinculación entre el riesgo bancario y el riesgo soberano".



Según el texto, al que ha tenido acceso Efe, el G20 apoya que la zona euro dé "pasos concretos hacia una arquitectura financiera más integrada, combinando la supervisión bancaria, la liquidación y capitalización (de entidades), y un seguro de depósitos", ejes de lo que sería, según España, la deseada unión bancaria de la eurozona.



"Damos la bienvenida al plan de España para recapitalizar su sistema bancario", añade el documento.



De Guindos ha considerado que España ha corregido sus principales "desequilibrios", también en el ámbito inmobiliario y bancario, y se ha mostrado convencido de que, "antes que después", los esfuerzos realizados empezarán a dar frutos.



No ha querido avanzar si el Gobierno adoptará próximamente algunas de las reformas planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la subida del IVA y los impuestos especiales.



De Guindos, que se ha reunido en Los Cabos con la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, se ha limitado a señalar que el Gobierno "mira con atención y considera" todas las recomendaciones que recibe desde distintos foros, desde el FMI y la Comisión Europea, hasta la OCDE.



Entre los puntos positivos de la economía española, ha destacado su capacidad de crecimiento, la fortaleza de sus empresas, el superávit comercial con la zona euro y la rápida reducción del déficit exterior, hasta llegar a una situación "prácticamente de equilibrio".



De Guindos ha augurado que del G20 saldrá un mensaje "muy concluyente" en favor de la corrección de los desequilibrios y de las reformas económicas, pero no sólo en Europa, ya que se entra en una etapa de desaceleración en la economía mundial que empieza a afectar también a Estados Unidos y a los países emergentes.



Esta noche, tras la cena, Rajo participará en una reunión con el presidente estadounidense, Barack Obama, y los socios europeos miembros el G20: la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, François Hollande, y los primeros ministros de Italia, Mario Monti, y del Reino Unidos, David Cameron.



Al encuentro asistirán también el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.