El Gobierno español aprueba duro paquete de ajustes por situación 'dramática'

El Gobierno español del conservador Partido Popular aprobó hoy un nuevo y duro paquete de ajustes que justificó por los "momentos dramáticos" que vive el país así como por la herencia recibida del anterior ejecutivo socialista en forma de un abultado déficit.



"Hemos adoptado medidas necesarias, importantes e inaplazables", "vivimos uno de los momentos más difíciles y dramáticos en España", aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa para explicar las decisiones del Consejo de Ministros.



Entre ellas, algunas ya adelantadas por el jefe del ejecutivo, Mariano Rajoy el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, como la subida del IVA, que grava los bienes de consumo, a partir del 1 de septiembre, la reducción de las prestaciones por desempleo, o la eliminación de la paga de Navidad este año para millones de funcionarios.



Flanqueada por los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta dio a conocer las medidas aprobadas hoy para lograr un ajuste por valor de 65.000 millones de euros vía aumento de ingresos y reducción de gastos.



Sáenz de Santamaría admitió que no son medidas "sencillas, fáciles ni populares", ya que "les estamos pidiendo a muchísimos españoles que están en una situación ya complicada sacrificios importantes para sacar adelante país".



"No hay más remedio para tapar el agujero de las cuentas públicas", insistió.



La vicepresidenta subrayó el argumento muchas veces repetido por el actual Gobierno de achacar gran parte de la responsabilidad sobre la situación al anterior ejecutivo socialista, que dejó un déficit público casi 3 puntos por encima del 6 % del PIB que había anunciado.



"Si el déficit hubiera sido del 6 ó del 6,5 por ciento no se hubieran adoptado estas medidas de ninguna de las maneras", subrayó la vicepresidenta en respuesta a una pregunta sobre el incumplimiento por parte del PP del programa electoral que le llevó al poder.



Sobre la subida del IVA, el ministro Montoro dijo que se atrasaba su entrada en vigor al 1 de septiembre para "dejar un margen de unas semanas para que sea operativa y que no haya problemas ni distorsión en la actividad económica".



Aseguró que es algo "obligado por las circunstancias, por las recomendaciones (de Bruselas), y por la situación de prioridad absoluta de reducción del déficit público en el momento que estamos atravesando".



Así, el tipo general pasará del 18 al 21 % y el reducido del 8 al 10 %, en tanto que el superreducido, que grava con un 4 % productos como los alimentos básicos, no se tocará.



Se reducirán, además, las cotizaciones sociales que pagan los empleadores por contratar, un punto en 2013 y otro punto adicional en 2014, y desde el 1 de enero de ese año se suprimirá la deducción fiscal por adquisición de vivienda, una medida que el Gobierno socialista había eliminado y que el ejecutivo de Rajoy reintrodujo nada más llegar al poder hace seis meses.



También se eliminará el tipo superreducido del 4 % de IVA para la compra de nueva vivienda, que pasará al 10 %.



El Gobierno español aprobará también este mes la liberalización del transporte ferroviario y aeroportuario,y se confirmó una subida de la tributación del tabaco.



En el terreno de la función pública, los funcionarios perderán, además de la paga de Navidad, varios de los días de libre disposición que poseían, entre otros cambios de su régimen laboral para aproximarlo a los convenios laborales privados.



Las medidas y más "sacrificios" pedidos por el Gobierno a estos empleados públicos -que ya vieron reducido su salario un 5 por ciento de media al final de la etapa socialista- han llevado a este colectivo a salir a la calle desde que Rajoy las adelantó el miércoles.



Ayer y hoy, funcionarios de distintos departamentos, policías, bomberos y otros han cortado el tráfico y se han manifestado en Madrid ante el Congreso de los Diputados, la sede del PP o la emblemática Puerta del Sol.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios convocó ya una huelga en el sector público para septiembre por las medidas aprobadas hoy por el Gobierno.