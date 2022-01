El Gobierno israelí incumple el plazo fijado para evacuar una colonia

El Gobierno israelí ha incumplido el plazo, concluido ayer, acordado con el Tribunal Supremo para evacuar cinco casas en la colonia judía en territorio palestino de Ulpana, al tiempo que la corte ha convocado una nueva vista para estudiar la insólita demanda del Ejecutivo de reabrir el caso.



La vista se celebrará el próximo domingo con el objetivo de analizar la petición presentada el viernes por el Gobierno de Benjamín Netanyahu de aplazar tres meses el derribo de las casas, construidas en tierras privadas palestinas cerca de Ramala, en el territorio ocupado de Cisjordania.



Ayer, un grupo de destacados juristas israelíes hizo pública una dura carta en la que calificaba de "destrucción del imperio de la ley" el hecho de que el Ejecutivo "informase al Supremo de que no tiene intención de cumplir con sus obligaciones, sustentadas en una sentencia final".



"Son pasos serios y peligrosos, sin precedentes", señalaron los firmantes de la misiva, entre los que figuran un ex fiscal general, Mijael Ben Yair; la juez retirada Saviona Rotlevy, y la autora de un importante informe oficial sobre asentamientos, Talia Sasón.



A diferencia de casos similares, el aplazamiento de la orden judicial no busca su posterior cumplimiento, sino hallar una solución que permita legalizar retroactivamente la colonia.



Las cinco viviendas en cuestión están en Ulpana, asentamiento judío construido sobre tierras privadas palestinas y anexo a otro más grande, Beit El.



Su edificación comenzó en 1999, año en que recibió la primera orden de detención de la construcción.



Aunque todos los asentamientos son ilegales, según el derecho y la comunidad internacional, Israel distingue entre los de Jerusalén Este (que no considera como tales, sino "barrios") y los de Cisjordania, que divide a su vez entre autorizados (donde vive la gran mayoría de colonos) y no autorizados.



Ulpana pertenece a esta última categoría, que Israel se comprometió en 2003 a desmantelar al aceptar la Hoja de Ruta, el plan de paz del Cuarteto de Madrid.



El asunto abrió grietas la semana pasada en el Ejecutivo de coalición, con descalificaciones de ministros de la derecha nacionalista contra el titular de Defensa, Ehud Barak, por apoyar públicamente el cumplimiento de la sentencia y la reubicación de sus residentes en Beit El.



El viceprimer ministro Moshe Yaalon (también del partido derechista Likud que lidera Netanyahu) advirtió incluso de que la coalición podría venirse abajo por este asunto.



Netanyahu había respaldado en un principio la decisión judicial en nombre de los "principios democráticos", pero las críticas de sus ministros más derechistas y la proximidad de las elecciones (cuyo anuncio de adelanto a septiembre se espera en los próximos días) le hicieron cambiar de opinión.