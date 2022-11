El New York Times critica al Gobierno mexicano en duro editorial

'Los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el estado de derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias', asegura el diario neoyorquino en el editorial titulado 'Ley y Orden en México'.

El 26 de septiembre un grupo de policías tiroteó a alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa por órdenes presuntamente del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y ese día murieron seis personas, 25 resultaron heridas y 43 fueron detenidas y entregadas al cártel Guerreros Unidos, que se encargó de su desaparición, según la Fiscalía.

El periódico recuerda que no es el único caso y en junio pasado una patrulla militar mató a 22 civiles en el municipio de Tlataya (estado de México) y posteriormente fiscales estatales detuvieron a dos de los tres testigos a los que 'golpearon y amenazaron' para que dijeran que los militares no fueron responsables de la matanza.

'Se trata de dos de las mayores atrocidades que se han cometido en México en los últimos años', asegura en el editorial el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco.

Pero ambos casos, se lamenta el diario, forman parte de un mismo 'patrón' de violencia en México donde unas 22.000 personas han desaparecido desde la ola de violencia del narcotráfico desatada en 2006, mientras que otras 100.000 han muerto desde 2007 víctimas de violencia relacionada con el crimen organizado.

'Cuando los miembros de las bandas del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad cometen un asesinato, saben que hay muchas probabilidades de que los casos queden en la impunidad', se lamenta el periódico.

The New York Times asegura que aunque el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció la semana pasada el arresto de al menos 72 personas en relación con el caso de los desaparecidos en Iguala, incluidos el alcalde y su esposa, 'todavía quedan muchas preguntas sin responder'.

'¿Siguen con vida algunos de los estudiantes desaparecidos?', se pregunta el diario, que recuerda que el Gobierno mexicano enviará a un laboratorio de Austria algunos de los restos incinerados que se han hallado para su identificación 'pero podrían haber más pruebas si las autoridades hubiesen puesto en marcha la investigación sin dilaciones'.

El periódico recuerda que hace dos años, cuando tomó posesión de su cargo, el presidente Peña Nieto se comprometió a revisar el Código penal, a prestar más atención a las víctimas y a centrarse en el crecimiento económico del país para intentar reducir la violencia del narcotráfico.

'Los progresos limitados que se han hecho hasta ahora no han permitido reparar un sistema criminal de justicia que se muestra incapaz de investigar los crímenes como es debido, de frenar la corrupción y poner fin a los asesinatos', concluye en su editorial The New York Times.