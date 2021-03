‘El olvido que seremos’ era un libro difícil de adaptar: director de cine Fernando Trueba

Fernando Trueba, director de ‘El olvido que seremos’ y Javier Cámara, protagonista de la película hablaron en La W sobre el premio Goya que recibió la cinta.

Fernando Trueba manifestó que “todos los que hemos hecho la película queremos que en Colombia se pueda ver”.

“Creo que un premio como el Goya es para todos los que hemos apostado por esa película. Era un libro difícil de adaptar”, indicó.

Por su parte, el actor Javier Cámara señaló que “hay una cantidad de talento en Colombia y tanta ayuda. En cuanto yo decía algo que no se debía o alguna entonación todos me decían aquí no se dice así, se dice de tal manera. Estuve disfrutando esas 10 semanas de rodaje como nunca lo había hecho en mi vida”.

“De mi personaje me sigo emocionando muchísimo. He aprendido muchas cosas, he sido padre durante este proceso y tenía una sensibilidad especial a la hora de hacer la película”, manifestó.