El padre médico que se aisló en la casa del árbol de sus hijos para protegerlos

Jason Barnes lleva tres semanas viviendo en la casa del arbol de sus hijos, pues trabaja en dos hospitales en Estados Unidos, lo que lo expone a contacto con el coronavirus y no quiere contagiar a sus pequeños y esposa.

El hombre que tiene 39 años contó que inicialmente la idea comenzó siendo una broma de parte de su pareja, sin embargo, a medida que las circunstancias se complicaron, se volvió real.

Barnes le dijo The Caller Times que lo más complicado de vivir ahí es que no tiene ducha y debe asearse con la maguera que tiene en el patio trasero de su casa.

Sin embargo, el resto de condiciones en la casa está bien pues el wifi alcanza a llegar y además el doctor tiene acceso a comida, una cama, una nevera, un inodoro portátil y aire acondicionado.

ER doctor Jason Barnes wanted to protect his family from the risk of COVID-19. Now he lives in kids' backyard treehouse. Read more at @callerdotcom pic.twitter.com/vlQGo98T1U