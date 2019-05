El PPE gana las elecciones a la Eurocámara con 178 escaños

La Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) será el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo europeo con 152 eurodiputados, 33 menos, mientras que los liberales de ALDE suben 39 escaños con respecto a la pasada legislatura y lograrán 108 asientos en el hemiciclo.



Tras unos comicios en los que la participación subió al 50,5 %, frente al 42 % en 2014, Los Verdes se convertirán en el cuarto grupo de la Eurocámara con 67 eurodiputados, 15 más que en la legislatura anterior.



Le seguirían con 61 escaños (16 menos) el grupo de los Conservadores y Reformistas, en el que se integraron los conservadores británicos o el partido nacionalista-conservador polaco Ley y Justicia (PiS).

Por el contrario, aumentaría en 19 eurodiputados, hasta los 55, el grupo Europa de las Naciones y La Libertad (ENF) del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, que acoge a formaciones nacionalistas y xenófobas como la italiana Liga Norte, el austríaco FPÖ, el holandés PVV o el belga Vlaams Belang.



El grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), liderado por el británico UKIP de Nigel Farage, uno de los artífices del "brexit", obtendría 53 escaños, 11 más.



Por el contrario, el grupo de la Izquierda perdería 13 eurodiputados y se quedaría con 39 escaños en la nueva Eurocámara, según los resultados provisionales.

El grupo de los No Inscritos -no afiliados a ninguna de las familias políticas europeas- obtendría 7 eurodiputados.



El grupo Otros, en el que se cuentan los eurodiputados nuevos que no formaban parte de ninguno de los grupos existentes en la legislatura anterior, como el español Vox, tendrían 31 asientos en el nuevo hemiciclo.