El príncipe presidirá el desfile del 12 de octubre y viajará a Panamá

En ausencia del rey, convaleciente todavía a causa de su última operación de cadera, el príncipe presidirá la parada militar, según han confirmado a Europa Press fuentes militares.



Don Felipe se situará en la tribuna real en el lugar que hasta ahora ha ocupado el rey durante el desfile militar, ya que, según han precisado las citadas fuentes, será la máxima autoridad del Estado en dicho evento.



Está previsto que, junto al príncipe, asistan al desfile de la Fiesta Nacional la reina, la princesa de Asturias, así como la infanta Elena. Una vez finalizado el desfile, también se prevé que, al igual que cada año, la familia real ofrezca la tradicional recepción a una representación de todos los estamentos de la sociedad.



VIAJE A PANAMÁ



Aunque no se aclaró en un primer momento, el príncipe viajará hasta Panamá durante este mes. Don Felipe presidirá el próximo 20 de octubre el Congreso de la Lengua Española que se celebrará justo después de la XXIII Cumbre Iberoamericana, un encuentro en el que don Felipe mantendrá algunos actividades y encuentros, aunque no como participante en la cita, según explica Efe.



Fuentes de la Casa del Rey han confirmado que don Felipe sí va a estar en Panamá los días de la cumbre, que se celebra el 18 y el 19 de octubre, en cuyo marco va a llevar a cabo algunas actividades que aún no están cerradas, eso sí, fuera de la agenda de trabajo de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos.



Por tanto, es previsible que el heredero pueda mantener contactos con sus participantes y que asista a algún encuentro de carácter empresarial, además del Congreso de la Lengua y del homenaje al descubridor del Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, otro acto posterior a la cumbre iberoamericana.



Será la primera cumbre de esta comunidad de naciones a la que no asistirá el rey, convaleciente de una operación de cadera a la que fue sometido el pasado 24 de septiembre, aunque sí se ha previsto que haga llegar un mensaje, previsiblemente grabado desde España, para que pueda ser escuchado en este foro.



Esta cita está reservada para jefes de Estado y de Gobierno, por lo que oficialmente nadie puede relevar al monarca en este puesto. La representación de España será ejercida en solitario por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.