El príncipe saudí llegó a Argentina para participar en G20

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, llegó a Buenos Aires para participar de la cumbre de del G20, que entre viernes y sábado próximos congregará a los jefes de Estado o de Gobierno de las 20 mayores economías desarrolladas y en desarrollo.



El hombre fuerte de Arabia Saudí arribó con su comitiva en torno a las 07.30 hora local al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la localidad bonaerense de Ezeiza y fue recibido por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie.



La visita se enmarca dentro de su primera gira al extranjero desde que se desató la crisis por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, el pasado 2 de octubre, un caso con el que le relacionan países como Turquía y la inteligencia estadounidense.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando el ministro de Energía saudí, Jaled al Faleh, anunció que el príncipe heredero asistiría a la cumbre de jefes de Gobierno y de Estado de Buenos Aires, donde se va a reunir con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Francia, Emmanuel Macron y de Rusia, Vladímir Putin.



También se encontrará con la primera ministra británica, Theresa May, y la canciller alemana, Angela Merkel, y los máximos representantes de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Si bien en un principio Trump había afirmado que mantendría en el G20 un encuentro bilateral con Bin Salmán -el primero de los mandatarios en llegar a Buenos Aires y de quien no se ha difundido su agenda oficial de actividades-, fuentes oficiales estadounidenses afirmaron el martes que ese encuentro a solas no se producirá.



La semana pasada, Trump emitió un comunicado en el que restó importancia a la posible implicación de Bin Salman en la muerte del periodista, y argumentó que tanto si estuvo implicado como si no, la relación bilateral es demasiado importante como para castigar más duramente a Arabia Saudí.



El mandatario estadounidense sí tendrá un encuentro bilateral en Buenos Aires con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien ha denunciado la falta de colaboración de las autoridades saudíes en el esclarecimiento del asesinato.



También el Gobierno turco indicó que Erdogan podría reunirse con Bin Salmán, aunque esa reunión no se llegó a confirmar.

La llegada del príncipe a Argentina no ha estado exenta de polémica.



La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó esta semana ante la Justicia del país austral una denuncia contra el Bin Salmán por presuntas violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen.



También por su posible complicidad en graves denuncias de tortura y otros malos tratos de ciudadanos saudíes, incluyendo el asesinato de Khashoggi.



HRW realizó su petición al asegurar que Argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas, lo que implica que está facultada a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan.



Sin embargo, por el momento las autoridades argentinas no han dado muestras de que prospere.