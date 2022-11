El Tribunal Constitucional español avala el matrimonio homosexual

El Tribunal Constitucional español avaló el matrimonio homosexual al rechazar un recurso que presentó en 2005 el ahora gubernamental Partido Popular contra a ley aprobada durante el anterior Gobierno socialista.



El Tribunal falló que la Ley del Matrimonio Homosexual es constitucional, legitimando así una ley que ha permitido la celebración de cerca de 25.000 bodas entre personas del mismo sexo desde su aprobación hace siete años por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



Según informaron fuentes del Tribunal, la decisión fue adoptada por ocho votos a favor y tres en contra.



En su recurso, el PP afirmaba que la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo desnaturalizaba "la institución básica del matrimonio", tal y como ha sido entendido hasta ahora, ya que vulneraba el artículo 32 de la Constitución, que dice que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica".



Nada más conocerse la decisión del Constitucional, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que el Gobierno acata el fallo que ampara la ley de matrimonio homosexual y que, por su carácter vinculante, no modificará la normativa vigente que regula la unión de personas del mismo sexo.



El titular de Justicia explicó que el recurso que en su momento presentó el PP nació de la "duda" sobre si la unión entre dos personas homosexuales "podía recibir la denominación de matrimonio" y era acorde con la Carta Magna.



Con su amparo a esta ley, el TC ha establecido que dicha concepción tiene cabida en el texto constitucional y con ello -prosiguió el ministro-, ha fijado una doctrina que es vinculante y que el Gobierno acatará.



Por su parte, los colectivos homosexuales celebraron el fallo del Tribunal Constitucional (TC) y consideraron que "por fin" se reconoce que todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, tienen los mismos derechos y los mismos deberes.



La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (COLEGAS) se mostraron satisfechas por el rechazo del recurso que presentó el PP en 2005 contra la ley del matrimonio homosexual, aunque lamentaron que haya tardado "tanto tiempo".



El secretario general de COLEGAS, Rafael Moral, manifestó que por fin los homosexuales no se encuentran en una situación de "agravio comparativo" y tienen confirmada la seguridad jurídica de construir su propia familia en igualdad.



"Ahora toca vivir esta decisión sin dramatismos. Enterramos un doloso y gravoso recurso contra nuestros derechos más fundamentales y los de nuestras familias. Con la igualdad ganamos todos", señaló Moral.



Frente a estas reacciones de satisfacción, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, subrayó que el fallo del Tribunal Constitucional hace que la confianza que tienen "muchos españoles" en la Carta Magna "pierda puntos y licencias".



En declaraciones afirmó que a pesar del fallo del alto tribunal, el Foro de la Familia va a seguir defendiendo que esta ley es "injusta" y debe ser derogada y sustituida por otra que "restablezca el matrimonio como institución específica para el hombre y la mujer".



Tampoco descartó la idea de presentar una iniciativa legislativa popular en contra de matrimonio entre personas del mismo sexo, como ya lo hizo en 2005, para obligar al Parlamento "a que se replantee la decisión".



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dicho antes de conocerse el fallo del TC, que el PP sólo recurrió la ley del matrimonio homosexual por el nombre "matrimonio" y no por sus efectos jurídicos "que no nos importaban".