Elecciones en EE. UU.: Biden se acerca a la Casa Blanca, Trump recurre a los tribunales

NOVIEMBRE 5:

El candidato demócrata Joe Biden mantenía su ventaja frente al mandatario republicano Donald Trump, quien denunció fraude y anunció varias demandas impugnando el conteo de votos.

El ex vicepresidente de Barack Obama se acercó a la Casa Blanca tras ser declarado vencedor en Michigan y Wisconsin, y avanzar en Pensilvania y Georgia, aunque perdió terreno en Arizona. Estos estados, todos ganados por Trump en 2016, tienen la llave de la elección.

Biden suma 253 o 264 votos electorales, y Trump, 214. Para ganar la Casa Blanca es necesario obtener 270 de los 538 votos del Colegio Electoral, según el sistema estadounidense de sufragio universal indirecto.

La diferencia de 11 votos electorales para Biden radica en que la noche de la elección, la agencia AP y la cadena Fox News le adjudicaron el triunfo en Arizona, pero otros medios aseguran que el resultado allí sigue incierto.

Dependiendo de los dos escenarios, Biden solo necesita seis o 17 votos electorales para alcanzar el número mágico, que podría obtener en Nevada (6), Georgia (16) o Pensilvania (20) quizás este mismo jueves.

"Creo que será un día muy positivo", dijo la directora de campaña demócrata Jennifer O'Malley Dillon.

Biden, de 77 años, lideraba en Nevada con una ventaja mínima de 8.000 votos con 86% del escrutinio. En este estado, donde Hillary Clinton ganó en 2016, muchos de los votos pendientes provienen de áreas que tienden a votar por los demócratas.

Trump, de 74 años, encabezaba la carrera en Georgia y Pensilvania, aunque Biden acortó la brecha en las últimas horas.

Georgia ha sido un tradicional bastión republicano, pero podría caer en manos demócratas por primera vez desde el triunfo de Bill Clinton en 1992.

En Pensilvania, estado natal de Biden, Trump lleva la delantera con 91% del escrutinio, pero se estima que los votos por correo que falta contabilizar serán en su mayoría para los demócratas.

A instancias de la campaña de Trump, un juez ordenó a los funcionarios locales que permitieran la entrada de observadores republicanos al centro de convenciones de Filadelfia donde se cuentan las papeletas.

9:30 A.M.

El presidente Donald Trump pidió por medio de su cuenta de Twitter que se detenga el escrutinio. Como va el conteo hasta este momento el ganador sería el demócrata Joe Biden.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

8:00 A.M.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa acusó este jueves al presidente Donald Trump de “flagrante abuso de poder” por las distintas solicitudes que ha hecho para impedir el conteo de votos antes de que se decidan las elecciones.

“Es perturbador que el jefe de Estado norteamericano haya pedido el fin del recuento desde la Casa Blanca”, expresó el diputado alemán Michael Georg Link al diario Stuttgarter Zeitung.

6:00 A.M.

En la madrugada de este jueves hubo enfrentamientos en la ciudad de Nueva York entre la Policía y manifestantes que protestaban para que se haga un correcto conteo de los votos.

Autonomous protestors and press around Leroy and 7th Ave from Washington Sq are attacked, beaten, kettled and shoved by NYPD. pic.twitter.com/YOhKOYEjqp — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

10:00 P.M.

Arrestan a varios manifestantes en protestas contra Trump en Nueva York.

En la calle West 8 con la Quinta Avenida, varios policías antidisturbios comenzaron a cargar contra manifestantes e iniciaron detenciones de los ciudadanos, que participaban en una protesta pacífica.

9:14 P.M.

Conteo de votos en Georgia, Nevada, Pensilvania y Carolina del Norte

Georgia: recuento alcanza 94 % de los votos. Trump tiene actualmente el 50 % de los votos escrutados contra el 48,8 % de Biden.

Nevada: El escrutinio alcanza el 86 % de los votos. Biden lidera la pelea con 49,3 % contra 48,7 % de Trump.

Pensilvania: El 79 % de los votos populares ya han sido escrutados. Trump tiene una clara ventaja (51,4 % frente al 47,3 % de Biden), sin embargo, según medios estadounidenses, el recuento de los votos por correo debería favorecer al candidato demócrata, oriundo de Pensilvania.

Carolina del Norte: El 95 % de los votos ya se contabilizaron en este estado. La ventaja, por el momento, es para Donald Trump (50,1 %) sobre Biden (48,6 %).

8:50 P.M.

Joe Biden confirma que, en caso de ganar, volverá al acuerdo climático de París.

"Hoy la Administración de Trump abandonó oficialmente el Acuerdo Climático de París. Y en exactamente 77 días, una Administración Biden volverá a adherirse a él", escribió.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

7: 40 P.M.

Campaña de Trump desafia el escrutinio en Georgia.

La campaña de reelección del presidente Donald Trump desafió el escrutinio de Georgia al pedir que se localicen y cuenten miles de votos en un condado del territorio.



Georgia es el tercer estado clave -junto a Pensilvania y Michigan- en el que la campaña de Trump ha presentado una demanda para cuestionar algún aspecto del escrutinio, mientras que en otro territorio, Wisconsin, el equipo del mandatario ha pedido un recuento de todos los votos.

7: 33 P.M.

Cuando los resultados aún no eran muy claros en varios estados, Donald Trump aseguró que se encontraba listo para pedir a la Corte Suprema de Justicia que resuelva las disputas sobre el recuento de los votos.

Su equipo de campaña pidió un recuento de votos en Wisconsin, donde según la prensa ganó Biden, e impugnó las votaciones en Michigan y Pensilvania, tres estados claves para las aspiraciones de ambos candidatos.

7: 33 p.m. Resultados parciales



5:20 P.M.

Trump se autoproclama ganador en cuatro estados clave sin datos definitivos.

En dos tuits, Donald Trump se autoproclamó ganador en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan, algo falso puesto que el escrutinio aún continúa en esos estados y en Carolina del Norte, ya ha sido proyectado como ganador Joe Biden.

5: 01 P.M.

El candidato demócrata Joe Biden ganó este miércoles en el estado clave de Michigan, asestándole un duro revés al presidente Donald Trump que en 2016 se impuso en este estado frente a Hillary Clinton, según las cadenas de televisión CNN y NBC.

Michigan, un estado que albergó durante años la industria automotriz de Estados Unidos, suma 16 votos para el Colegio Electoral, lo que le da a Biden un saldo de 264 electores frente a 214 de Trump. Biden ya ganó en Wisconsin y Arizona, dos estados donde Trump se impuso hace cuatro años.

Todavía están en suspenso los resultados de cinco estados, incluyendo Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte.

4:20 P.M.

En medio de una rueda de prensa, el candidato demócrata, Joe Biden, expresó que saldrá vencedor en estas elecciones.

"No estoy diciendo que ya ganamos, pero sí creo que cuando termine el conteo seremos los ganadores".

Además añadió que: "trabajaré tan duro por los que votaron por mí, al igual que por los que no votaron por mí (...) demasiado hemos soportado los estadounidenses para permitir que siga sucediendo, no seremos vencidos y no nos rendiremos, confió en que saldremos victoriosos, no será mi victoria, será una victoria de la democracia de Estados Unidos. No habrá estados azules y rojos, solo seremos Estados Unidos".

4:00 P.M.

La campaña de Donald Trump dijo este miércoles que recurrirá a la justicia para suspender el conteo de votos en Pensilvania, una estrategia que ya usó en estados clave como Michigan y Wisconsin.

La campaña del mandatario republicano acusó a las autoridades electorales de prohibir a los observadores que se acercaran a menos de 7,6 metros de los conteos.

"Vamos a demandar para detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan asegurarse de que todo el conteo se haga según la ley", dijo el director adjunto de la campaña, Justin Clark, en un comunicado.

2:30 P.M.

La campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este miércoles una demanda ante un tribunal de Michigan para exigir que se detenga el recuento en ese estado, por considerar que no se le ha dado el acceso suficiente a lugares de votación.



El anuncio lo hizo el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado poco después de adelantar que su equipo pedirá además un recuento en el estado clave de Wisconsin.

1:40 P.M.

Este miércoles Donald Trump twitteó dos mensajes en su cuenta en los que acusaba a sus rivales demócratas de tratar de "robar" los comicios.

"Están trabajando duro para hacer desaparecer la ventaja de 500.000 votos en Pensilvania, lo antes posible ¡Del mismo modo Michigan y otros!", escribió.

En la página Twitter de Trump, el mensaje ya no aparece inmediatamente, sino que hay que hacerle clic para poder leer su contenido. Esto porque la red social calificó el mensaje como engañoso.

10:31

Joe Biden prometió no descansar "hasta que cada voto sea contado", tras la amenaza del presidente Donald Trump de acudir a la Suprema Corte para detener el escrutinio de los comicios estadounidenses.

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

"No descansaremos hasta que el voto de todos sea contado", dijo Biden en Twitter.

Además, la campaña del candidato demócrata aseguró que este miércoles por la tarde podrá declarar la victoria porque sus datos internos apuntan a que ha conquistado Wisconsin, Nevada, Michigan y Pensilvania, estados donde aún no hay un resultado final.

"Joe Biden está en la senda para ganar estas elecciones y él será el próximo presidente de EE.UU. Creemos que tenemos por delante un camino claro para la victoria. Para esta tarde, esperamos que el exvicepresidente tenga suficiente ventaja en algunos estados para superar los 270 delegados", dijo en una comparecencia ante la prensa la jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon.

10:05 A.M:

El presidente Donald Trump puso en duda el conteo de votos, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter:

"Anoche estaba liderando, sólidamente en algunos casos, en muchos estados clave, en casi todas las instancias controladas por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los votos sorpresa. MUY EXTRAÑO, ¡y los "encuestadores" lo entendieron completa e históricamente mal!"

9:00 A.M:

Michigan, que otorga 16 votos en el colegio electoral, avanza un lento conteo que por ahora da la ventaja a Joe Biden, al revertir la ventaja que llevaba Donald Trump, impulsado con la contabilización de las boletas enviadas por correo, que podría demorar algunos días antes de confirmar un ganador.

Con el 83% del conteo sobre el total de votos estimados, Donald Trump lideraba la contienda con 5 puntos de ventaja. Sin embargo, la tendencia favoreció ampliamente a Joe Biden en las últimas actualizaciones.

A las 9 de la mañana (hora local, 14 GMT), el candidato demócrata escaló al primer lugar. Con un conteo al 94%, el demócrata consigue una ventaja de 10 mil votos (49,33% a 49,13%).

6:00 A.M:

Tras una noche de "déjà vu" electoral respecto a 2016, aún no está claro que el candidato demócrata, Joe Biden, favorito en todas las encuestas, vaya a arrebatar la presidencia a Donald Trump, quien ya se ha apresurado a proclamarse vencedor sin conocer los resultados definitivos. La situación podría empujar al país a una crisis institucional e incluso a conatos de violencia.

El reloj del escrutinio electoral se ralentizó a partir de las 01.00 local del miércoles (06.00 hora GMT), cuando quedaba un puñado de estados clave por conocer, siete territorios de los que pende el futuro de un país alertado por la amenaza de protestas y disturbios por parte de partidarios de uno u otro candidato.

EE.UU. nunca había estado tan dividido frente a unos comicios, y la destrucción del tejido económico y social provocada por la pandemia ha exacerbado las diferencias y ha alimentado la polarización, azuzada por el propio Trump y amplificada por las redes sociales.



Todas las miradas están fijas ahora en los estados bisagra según los delegados en el Colegio Electoral:

Pensilvania, con 20

Michigan, con 16

Wisconsin, con 10

Carolina del Norte, con 15

Georgia, con 16

Nevada, con 6

A los que se suman los tres compromisarios en juego de Alaska y uno de Maine

NOVIEMBRE 3:

A esta hora, los medios locales muestran que el presidente de los estadounidenses y candidato republicano Donald Trump ya suma 116 votos electorales, esto, luego de imponerse en 17 estados, entre los que se encuentran Indiana, Kentucky, Oklahoma y Tennessee y Virginia Occidental, los mismos en los que ganó en 2016.

Por su parte, el ex vicepresidente y candidato democrata Joe Biden, ya acumula 209 votos electorales con victorias en 15 estados, entre los que están: Delaware, donde juega de local; Nueva York, con sus 29 votos electorales, y el Distrito de Columbia, con 3 votos, pero con una importancia simbólica por ser la capital estadounidense.

Para poder conquistar estas elecciones presidenciales 2020 se necesitan 270 votos en el Colegio Electoral, de un total de 538.

El nombre del ganador no se podrá conocer en la noche de este martes, 3 de noviembre, por la cantidad de votos que se emitieron por correo y el recuento tardaría mucho más en otros estados.

Entre los estados péndulos y definitivos para resolver el nombre del que será el presidente de los Estados Unidos en los próximos años están: Georgia, Pensilvania, Florida, Carolina del Sur, Arizona y Michigan.

El presidente saliente Donald Trump lideraba el martes la carrera por la Casa Blanca en el crucial estado de Florida frente al demócrata Joe Biden, según los resultados preliminares de unas elecciones estadounidenses profundamente polarizadas y marcadas por una histórica crisis sanitaria, económica y social.

"El presidente Trump gana Florida", tuiteó el equipo de campaña del mandatario republicano sobre una foto de Trump con el pulgar hacia arriba, sin que los medios estadounidenses le otorgaran allí el triunfo en una contienda que tiene a Estados Unidos y al mundo en vilo.

El candidato demócrata Joe Biden gana en Nuevo México; esta victoria le otorga cinco votos electorales, lo que le permite sumar 131 votos.

por su parte, su contrincante, el republicano Donald Trump se impuso en Kansas (6 votos electorales) lo que le permite completar al mandatario la suma 95.

La demócrata Sarah McBride se convirtió en la primera senadora estatal transgénero en la historia de EE.UU., tras ganar las elecciones en el estado de Delaware.

BREAKING: @SarahEMcBride just won her election in Delaware’s SD-1! Sarah has dedicated her life to eradicating discrimination & will be the first openly transgender state senator in the entire country. pic.twitter.com/Xt2lYzCO3i — Democratic Legislative Campaign Committee (@DLCC) November 4, 2020

Finaliza la votación en Iowa, Montana, Nevada y Utah. Faltan seis estados que por ahora siguen votando: California, Idaho, Oregon, Washington, Hawái y Alaska.

El presidente de los estadounidenses Donald Trump venció a su contrincante, Joe Biden en Alabama y Carolina del Sur.

Por ahora, el ex vicepresidente Joe Biden cuenta con 129 votos electores, por encima del candidato republicano Donald Trump que cuenta con 94. _____________________________________________________________________

En Texas (38 delegados), uno de los estados clave, ya se ha contado un poco más del 60% de los votos, la diferencia entre los candidatos es de un 0,9%. Por ahora, Biden lidera con 49,8% de los votos, contra 48,9% de Trump.

El ex vicepresidente Joe Biden tomó ventaja en Nueva York y consiguió imponerse en un bastión tradicional de los demócratas.

Con esta victoria se le otorga 29 votos electorales que se suman a los 88 que ya tenía en otros estados, con lo que en total los demócratas llevan 117 votos de los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca.

La campaña del presidente saliente Donald Trump aseguran que ganaron en el estado clave de Florida, una de los estados que tiene las miradas puestas, puesto que los republicanos necesitan ganar aquí para continuar en el gobierno, a pesar de esto, los medios locales estimaban que la carrera está muy apretada.

El presidente saliente Donald Trump hasta ahora se ha impuesto en Indiana un estado con 11 votos del colegio electoral, en Kentucky (8), Virginia Occidental (5) Oklahoma (7) Tennessee (11) Arkansas, Alabama y Misisipi con ellos, el presidente saliente suma 63 votos del colegio electoral.

Por su parte, el candidato Joe Biden lleva 88 votos electorales, quien se ha impuesto en Vermont (13) Virginia (3) Delaware (3) en el Distrito de Columbia (10), Maryland (11) en Massachusetts y 14 en New Jersey.

El candidato demócrata consiguió imponerse en Maryland, Delaware, Massachusetts y en el Distrito de Columbia, según lo que aseguran las primeras proyecciones de los medios estadounidenses.

Estas victorias le otorgan un total de 27 grandes electores que se suman a los 16 que obtuvo en Virginia (13) y Vermont (3).

Joe Biden gana en Virginia, por su parte, el saliente presidente republicano suma otra victoria en Virginia Occidental. Con esta victoria, Trump suma cinco grandes electores, además de los 11 que sumó en Indiana y de los ocho que le aportó Kentucky para un total de 24.

Mientras que la victoria del ex vicepresidente, le aporta 13 votos electorales, que se suman a los tres que consiguió en Vermont para un total de 16.

Los centros electorales estarán cerrando progresivamente de este a oeste y los últimos cerrarán a las 01H00 (06H00 GMT).

El nombre del vencedor no se podrá conocer la noche de este martes, 3 de noviembre, por la cantidad de votos que se emitieron por correo, razón por la cual en varios estados esto podría tardarse.

Entre los estados que podrían definir las elecciones aparte de Georgia, están Pensilvania, Florida, Carolina del Sur, Arizona y Michigan.

El ex vicepresidente Joe Biden ganó en Vermont, estado tradicionalmente demócrata, información que entregaron las cadenas de televisión NBC y Fox.

La victoria en Vermont le daría a Biden 3 votos en el Colegio Electoral, compuesto de un total de 538 votos y del que se necesitan al menos 270 para llegar quedarse con la presidencia.

Según las cadenass de CNN y NBC, el mandatario de los estadounidenses Donald Trump ganó en el estado de Indiana.

Esta victoria le permite obtener 11 votos del colegio electoral. Se precisan 270 para conquistar la presidencia estadounidense.

Las urnas cerraron este martes a 7:00 p.m. hora local en seis estados de Estados Unidos, entre los que se encuentra el bastión clave de Georgia.

Los estadounidenses debìan salir a votar este martes para elegir entre el republicano, Donald Trump, y el demócrata, Joe Biden. Las últimas urnas cierran a la 01H00 hora de la costa este (06H00 GMT).

Al cierre de las votaciones, el presidente de Estados unidos y candidato para continuar en la Casa Blanca, Donald Trrump, agradeció a los americanos y envió un mensaje positivo.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

La fórmula vicepresidencial de Joe Biden, Kamala Harris sigue invitando a los votantes a mantenerse en las filas si todavía no han ejercido su derecho al voto.

If you are in line before the polls close, stay in line. If you are having trouble casting your ballot, call our voter protection hotline: 1 (833) 336-8683 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

El candidato demócrata sigue invitando a los estadounidenses a votar, sin embargo, les pide que mantengan el distanciamiento social.

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

Más de 100 millones de estadounidenses sufragaron anticipadamente, por correo o en persona -un número récord que representa más del 73% del total de votos emitidos hace cuatro años-, y se esperaba que más acudieran a los centros de votación.

Pero la pugna por los 270 votos electorales necesarios para la victoria, obtenidos al ganar el voto popular en cada estado, se anticipa reñida, y el resultado podría demorarse para concer quién sería el ganador entre Donal Trump y Joe Biden.

Un juez de Estados Unidos ordenó la búsqueda de posibles votos extraviados. Según informó EFE, la orden incluye centros de procesamiento del Servicio Postal en quince estados, entre los que se encuentran la Florida, Michigan, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Sur, estados considerados clave en las elecciones celebradas este martes en estados Unidos.

Los estados que se inclinan a favor del partido republicano:

Texas (38) (Total:38)

Los estados que apoyan a los demócratas:

California (55), Connecticut (7), Delaware (3), DC (3), Hawai (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Nueva Jersey (14), Nuevo Mexico (5), Nueva York (29), Oregon (7), Rhode Island ( 4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12) (Tota: 203l)

Los estados por los que se están disputando:

Arizona (11), Florida (29), Georgia (16), Iowa (6), Segundo Distrito Congresional de Maine (1), Carolina del Norte (15), Ohio (18) (Total: 96)

Los estados que se inclinan a favor de los demócratas:

Colorado (9), Michigan (16), Minnesota (10), Segundo Distrito Congresional de Nebraska (1), Nevada (6), Nueva Hampshire (4), Pensilvania (20), Wisconsin (10) ( Total: 76)

Información que confirma CNN.

3 P.M. Las 3 regiones en las que se concentra la mayor tensión

Los estados en el sur que cierran sus puertas de votacion temprano y que suelen contar rapido sus votos y posiblemente tendremos resultados casi que de inmediato.

Los estados en el centro que tardan un poco mas en contar sus votos y ahí le seguirian los estados del noroeste.

Si con los estados del sur Joe Biden gana Florida, Georgia y Carolina del Norte, entonces el democrata se perfilaria como el gran favorito. Pero Si Donald Trump ganara uno de estos tres estados entonces debemos esperar movimientos de los estados del centro como Winsconsin, Michigan y Pensilvania, especialmente este ultimo.

2 P.M. Donald Trump visitó la sede de su campaña de reelección en Arlington, Virginia.

El presidente de Estados Unidos alabó las filas de votantes en algunos centros y predijo que va a gobernar cuatro años más.

"He escuchado que lo estamos haciendo muy bien en Florida y que lo estamos haciendo muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas", dijo el mandatario.

1 P.M. Voto por anticipado alcanza récord

Según la organización U.S. Elections Project, los votos por anticipado suman ya 100.796.871 en total.

Con esta cifra, sumada a los sufragios que depositen hoy los electores y los enviados por correo y aún no contabilizados, se espera que se rebasen con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.

Entre los estados que más votos anticipados han registrado están California, con algo más de 12 millones; Texas, con 9,7 millones, y Florida, con algo más de 9 millones.

7 A.M. Abren los centros de votación

Los centros de votación abrieron este martes en Nueva York a las 06 A.M, hora local, para las elecciones presidenciales estadounidenses. De la misma manera lo hicieron los recintos en otros estados como Nueva Jersey, Connecticut, Maine y Virginia.

En el condado de Miami abrieron a las urnas a las 7 A.M., hora local, y se podrá votar hasta las 7 P.M.

Los ciudadanos han acudido masivamente a votar y se han reportado largas filas en los principales centros de votación de cada ciudad.

6 A.M. Washington se prepara para las elecciones

El día de las elecciones en la ciudad de Washington se percibe un ambiente de alerta y precaución y también de celebración. Se ve como se tapaban negocios con tablas para protegerlos ante la posibilidad de disturbios. Los comerciantes no quieren volver a vivir lo ocurrido hace meses cuando con las protestas por la muerte de George Floyd percibieron grandes pérdidas.

La máxima autoridad local, la alcaldesa Muriel Bowser, tiene la Policía custodiando la ciudad y el Gobierno Federal, tiene dispuestos unos 250 funcionarios de la guardia nacional.

El presidente Trump estará, muy protegido, recibiendo los resultados en la Casa blanca, cerrada y con una nueva cerca inescalable. Tenía previsto recibirlos en su hotel, pero la normativa del coronavirus que no permiten reuniones de más de 50 personas hizo que se suspendiera. Se esperan que Trump reciba a unas 300 o 400.

2 de noviembre - La víspera

Este martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones por la presidencia de Estados Unidos entre el demócrata Joe Biden y el Republicano Donald Trump. La campaña ha sido atípica a comparación de años anteriores y este año, debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus, a fecha del 2 de noviembre ya habían votado más de 95 millones de personas.

El actual presidente cerró su campaña en Michigan, tal como lo hizo hace cuatro años un día antes de ganarle las elecciones a la candidata Hillary Clinton. Este estado, tradicionalmente demócrata, dio la sorpresa en 2016 cuando le dio la victoria al magnate Donald Trump.

Para invitar a los ciudadanos a votar, el mandatario estadounidense publicó un divertido video en el que él aparece bailando. La publicación fue un éxito y ya cuenta con más de 50.000 comentarios y más de 400.000 ‘likes’ en tan solo 9 horas de ser publicado.

El candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden, es el favorito para ganar las elecciones según las encuestas. Sin embargo, Trump confía en que pasará lo mismo que hace cuatro años. “Veo esas encuestas falsas”, afirmó el mandatario en un reciente evento de campaña.

Ambos candidatos centraron sus esfuerzos en hacer campaña en los “estados claves” de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Minesota, Nuevo Hampshire, Texas, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Ohio, Iowa, Maine, Nebraska y la Florida.

Este último es el de mayor interés para los candidatos ya que tiene 29 votos electorales de los 270 necesarios para llegar a la casa blanca.