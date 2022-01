Eln descartó un cese al fuego unilateral en segunda vuelta presidencial

La guerrilla manifestó sin embargo en un comunicado que respetará la voluntad y el derecho al voto de los ciudadanos en las elecciones de 15 de junio.



En el comunicado señala: "informamos que respetaremos la voluntad y el derecho de las y los electores de ejercer su derecho al voto y en tal sentido, no realizaremos actividades que puedan afectarlos ni interrumpiremos el proceso electoral".



El ELN justifica su decisión porque, según ellos, cada vez que anuncian una tregua unilateral "esto es utilizado por las Fuerzas Armadas del Estado, para sacar ventajas militares en contra de nuestra fuerza".



Esta guerrilla agrega que cuando intentan defenderse de algún operativo militar, las Fuerzas Armadas "se adelantan a denunciar que es la insurgencia quien viola su compromiso y no cumple su palabra".



En el comunicado, firmado en las montañas de Colombia, el ELN asegura que "el mecanismo del cese del fuego puede ser válido cuando haya sensatez y reciprocidad por parte del Estado y en provecho de los intereses populares y no para sacar provecho militar".



Para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 25 de mayo, las Farc y el ELN declararon conjuntamente un cese el fuego unilateral del 20 al 28 de ese mes.



Al anunciar su nuevo cese el fuego para la segunda vuelta, el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, explicó en una carta que la intención era declararlo conjuntamente con el ELN, pero por falta de comunicación esta vez no pudieron acordarlo con esa guerrilla.



El próximo domingo los colombianos acudirán a las urnas para decidir si el presidente Juan Manuel Santos continúa por cuatro años más como jefe de Estado o si escogen Óscar Iván Zuluaga.