En vivo: Así va el conteo de los resultados por la Presidencia de EE.UU.

Donald Trump ganó en el estado de Tennessee, el mismo que había gando en 2016, información que confirmó el New York Times y Fox News.

Con este triunfo, al presidente saliente se le aporta 11 votos electorales más, que se suman a los 31 que ya habìa logrado en los estados de Kentucky, Virginia Occidental, Indiana y Oklahoma.

El candidato demócrata consiguió imponerse en Maryland, Delaware, Massachusetts y en el Distrito de Columbia, según lo que aseguran las primeras proyecciones de los medios estadounidenses.

Estas victorias le otorgan un total de 27 grandes electores que se suman a los 16 que obtuvo en Virginia (13) y Vermont (3).

Joe Biden gana en Virginia, por su parte, el saliente presidente republicano suma otra victoria en Virginia Occidental. Con esta victoria, Trump suma cinco grandes electores, además de los 11 que sumó en Indiana y de los ocho que le aportó Kentucky para un total de 24.

Mientras que la victoria del ex vicepresidente, le aporta 13 votos electorales, que se suman a los tres que consiguió en Vermont para un total de 16.

Los centros electorales estarán cerrando progresivamente de este a oeste y los últimos cerrarán a las 01H00 (06H00 GMT).

El nombre del vencedor no se podrá conocer la noche de este martes, 3 de noviembre, por la cantidad de votos que se emitieron por correo, razón por la cual en varios estados esto podría tardarse.

Entre los estados que podrían definir las elecciones aparte de Georgia, están Pensilvania, Florida, Carolina del Sur, Arizona y Michigan.

El ex vicepresidente Joe Biden ganó en Vermont, estado tradicionalmente demócrata, información que entregaron las cadenas de televisión NBC y Fox.

La victoria en Vermont le daría a Biden 3 votos en el Colegio Electoral, compuesto de un total de 538 votos y del que se necesitan al menos 270 para llegar quedarse con la presidencia.

Según las cadenass de CNN y NBC, el mandatario de los estadounidenses Donald Trump ganó en el estado de Indiana.

Esta victoria le permite obtener 11 votos del colegio electoral. Se precisan 270 para conquistar la presidencia estadounidense.

Las urnas cerraron este martes a 7:00 p.m. hora local en seis estados de Estados Unidos, entre los que se encuentra el bastión clave de Georgia.

Los estadounidenses debìan salir a votar este martes para elegir entre el republicano, Donald Trump, y el demócrata, Joe Biden. Las últimas urnas cierran a la 01H00 hora de la costa este (06H00 GMT).

Al cierre de las votaciones, el presidente de Estados unidos y candidato para continuar en la Casa Blanca, Donald Trrump, agradeció a los americanos y envió un mensaje positivo.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

La fórmula vicepresidencial de Joe Biden, Kamala Harris sigue invitando a los votantes a mantenerse en las filas si todavía no han ejercido su derecho al voto.

If you are in line before the polls close, stay in line. If you are having trouble casting your ballot, call our voter protection hotline: 1 (833) 336-8683 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

El candidato demócrata sigue invitando a los estadounidenses a votar, sin embargo, les pide que mantengan el distanciamiento social.

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

Más de 100 millones de estadounidenses sufragaron anticipadamente, por correo o en persona -un número récord que representa más del 73% del total de votos emitidos hace cuatro años-, y se esperaba que más acudieran a los centros de votación.

Pero la pugna por los 270 votos electorales necesarios para la victoria, obtenidos al ganar el voto popular en cada estado, se anticipa reñida, y el resultado podría demorarse para concer quién sería el ganador entre Donal Trump y Joe Biden.

Un juez de Estados Unidos ordenó la búsqueda de posibles votos extraviados. Según informó EFE, la orden incluye centros de procesamiento del Servicio Postal en quince estados, entre los que se encuentran la Florida, Michigan, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Sur, estados considerados clave en las elecciones celebradas este martes en estados Unidos.

Los estados que se inclinan a favor del partido republicano:

Texas (38) (Total:38)

Los estados que apoyan a los demócratas:

California (55), Connecticut (7), Delaware (3), DC (3), Hawai (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Nueva Jersey (14), Nuevo Mexico (5), Nueva York (29), Oregon (7), Rhode Island ( 4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12) (Tota: 203l)

Los estados por los que se están disputando:

Arizona (11), Florida (29), Georgia (16), Iowa (6), Segundo Distrito Congresional de Maine (1), Carolina del Norte (15), Ohio (18) (Total: 96)

Los estados que se inclinan a favor de los demócratas:

Colorado (9), Michigan (16), Minnesota (10), Segundo Distrito Congresional de Nebraska (1), Nevada (6), Nueva Hampshire (4), Pensilvania (20), Wisconsin (10) ( Total: 76)

Información que confirma CNN.

3 P.M. Las 3 regiones en las que se concentra la mayor tensión

Los estados en el sur que cierran sus puertas de votacion temprano y que suelen contar rapido sus votos y posiblemente tendremos resultados casi que de inmediato.

Los estados en el centro que tardan un poco mas en contar sus votos y ahí le seguirian los estados del noroeste.

Si con los estados del sur Joe Biden gana Florida, Georgia y Carolina del Norte, entonces el democrata se perfilaria como el gran favorito. Pero Si Donald Trump ganara uno de estos tres estados entonces debemos esperar movimientos de los estados del centro como Winsconsin, Michigan y Pensilvania, especialmente este ultimo.

2 P.M. Donald Trump visitó la sede de su campaña de reelección en Arlington, Virginia.

El presidente de Estados Unidos alabó las filas de votantes en algunos centros y predijo que va a gobernar cuatro años más.

"He escuchado que lo estamos haciendo muy bien en Florida y que lo estamos haciendo muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas", dijo el mandatario.

1 P.M. Voto por anticipado alcanza récord

Según la organización U.S. Elections Project, los votos por anticipado suman ya 100.796.871 en total.

Con esta cifra, sumada a los sufragios que depositen hoy los electores y los enviados por correo y aún no contabilizados, se espera que se rebasen con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.

Entre los estados que más votos anticipados han registrado están California, con algo más de 12 millones; Texas, con 9,7 millones, y Florida, con algo más de 9 millones.

7 A.M. Abren los centros de votación

Los centros de votación abrieron este martes en Nueva York a las 06 A.M, hora local, para las elecciones presidenciales estadounidenses. De la misma manera lo hicieron los recintos en otros estados como Nueva Jersey, Connecticut, Maine y Virginia.

En el condado de Miami abrieron a las urnas a las 7 A.M., hora local, y se podrá votar hasta las 7 P.M.

Los ciudadanos han acudido masivamente a votar y se han reportado largas filas en los principales centros de votación de cada ciudad.

6 A.M. Washington se prepara para las elecciones

El día de las elecciones en la ciudad de Washington se percibe un ambiente de alerta y precaución y también de celebración. Se ve como se tapaban negocios con tablas para protegerlos ante la posibilidad de disturbios. Los comerciantes no quieren volver a vivir lo ocurrido hace meses cuando con las protestas por la muerte de George Floyd percibieron grandes pérdidas.

La máxima autoridad local, la alcaldesa Muriel Bowser, tiene la Policía custodiando la ciudad y el Gobierno Federal, tiene dispuestos unos 250 funcionarios de la guardia nacional.

El presidente Trump estará, muy protegido, recibiendo los resultados en la Casa blanca, cerrada y con una nueva cerca inescalable. Tenía previsto recibirlos en su hotel, pero la normativa del coronavirus que no permiten reuniones de más de 50 personas hizo que se suspendiera. Se esperan que Trump reciba a unas 300 o 400.

2 de noviembre - La víspera

Este martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones por la presidencia de Estados Unidos entre el demócrata Joe Biden y el Republicano Donald Trump. La campaña ha sido atípica a comparación de años anteriores y este año, debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus, a fecha del 2 de noviembre ya habían votado más de 95 millones de personas.

Lea en La W: Trump amenaza con despedir a Anthony Fauci después de las elecciones

El actual presidente cerró su campaña en Michigan, tal como lo hizo hace cuatro años un día antes de ganarle las elecciones a la candidata Hillary Clinton. Este estado, tradicionalmente demócrata, dio la sorpresa en 2016 cuando le dio la victoria al magnate Donald Trump.

Para invitar a los ciudadanos a votar, el mandatario estadounidense publicó un divertido video en el que él aparece bailando. La publicación fue un éxito y ya cuenta con más de 50.000 comentarios y más de 400.000 ‘likes’ en tan solo 9 horas de ser publicado.

El candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden, es el favorito para ganar las elecciones según las encuestas. Sin embargo, Trump confía en que pasará lo mismo que hace cuatro años. “Veo esas encuestas falsas”, afirmó el mandatario en un reciente evento de campaña.

Ambos candidatos centraron sus esfuerzos en hacer campaña en los “estados claves” de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Minesota, Nuevo Hampshire, Texas, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Ohio, Iowa, Maine, Nebraska y la Florida.

Este último es el de mayor interés para los candidatos ya que tiene 29 votos electorales de los 270 necesarios para llegar a la casa blanca.