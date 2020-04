España adelanta plan para priorizar atención a los niños cuando termine el confinamiento

María José Mellado, presidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEPED), manifestó que junto al gobierno están preparando un documento “para que en cuanto se levante el confinamiento, la población infantil será priorizada ya que es posible que se vean afectados psicológicamente por el encierro”.

Además, recomendó que mientras se acaba la cuarentena los padres de familia deben tener planes diarios en los que los niños sean protagonistas. “Ellos tienen que hacer el desayuno, así se equivoquen. Así todo muy bien organizado durante todo el día para que ellos entren en el plan alternativo de ir al colegio”.

A la experta no le preocupan tanto las consecuencias físicas como las psicológicas ya que los niños pueden verse afectados después de estar tanto tiempo en casa y desarrollar miedos.

Finalmente, resaltó que los adultos mayores sufren tanto como los niños e invita a pensar en que son ellos los que han contribuido a que el virus no se haya expandido más de lo que lo hizo. “Las cosas no se pueden banalizar porque no lo son, pero hay que entender por qué se hicieron. Cuando vuelva a la vida normal a lo mejor nadie se acuerda”.

Lea en La W: