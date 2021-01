Estados Unidos sanciona a la industria metalúrgica de Irán

El Gobierno estadounidense sancionó este martes a varias empresas relacionadas con el sector metalúrgico iraní, incluida una china, a las que acusó de contribuir a la financiación de "actividades desestabilizadoras" internacionales de Irán.



"Estados Unidos está imponiendo hoy sanciones a 17 empresas y a una persona relacionadas con la industria de metales de Irán. El régimen iraní utiliza los ingresos de su sector metalúrgico para financiar sus actividades desestabilizadoras en todo el mundo", aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una declaración.



Las sanciones, aplicadas en su mayoría a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, afectan a un proveedor chino, así como a una docena de productores metalúrgicos iraníes y a firmas que operan como agentes de ventas extranjeros de un importante holding de minería y metales de Irán.

Entre las empresas sancionadas están Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. (KFCC), con sede en China, y la iraní Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), una subsidiaria de Shipping Lines (IRISL).



La china KFCC, que se especializa en la fabricación de electrodos de grafito, un elemento clave en la producción de acero, suministró pedidos de miles de toneladas de material entre diciembre de 2019 y junio de 2020 a varias empresas siderúrgicas iraníes, según el Tesoro.

A mediados de 2020, KFCC, en colaboración con una empresa comercial iraní, vendió 300 toneladas métricas de electrodos de grafito y equipos diversos a Pasargad Steel Complex en Irán, empresa acerera también sancionada.



Según el Tesoro, la capacidad de producción combinada de las empresas iraníes sancionadas alcanza varios millones de toneladas métricas de productos de acero al año.



Pasargad Steel Complex opera un complejo capaz de producir un millón y medio de toneladas de acero al año, mientras que Gilan Steel Complex Company, otro de los fabricantes sancionados, tiene un laminador en caliente con una capacidad de 2,5 millones de toneladas al año y un laminador en frío capaz de producir medio millón más.



Otra empresa sancionada es Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company (MIDHCO), un consorcio iraní que incluye a las siderúrgicas Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company, con una capacidad de producción conjunta de más de 19 millones de toneladas de acero, hierro y productos de cobre.

Según el Tesoro, MIDHCO tiene diecisiete subsidiarias, incluidas empresas en Alemania (GMI Projects Hamburg GmbH), China (World Mining Industry Co.) y el Reino Unido (GMI Projects Ltd.)



La OFAC también sancionó a las acerías iraníes Khazar Steel Co., Vian Steel Complex, South Rouhina Steel Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company.



Paralelamente, el Departamento de Estado sancionó a Majid Sajdeh, uno de los máximos directivos de Hafez Darya Arya Shipping Company.



El sector metalúrgico "es una importante fuente de ingresos para el régimen de Irán, ya que genera riqueza a sus líderes corruptos y financia actividades malignas, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva, el apoyo a grupos terroristas extranjeros y abusos contra los derechos humanos", aseguró el Tesoro.



Mediante estas sanciones quedan bloqueadas todas las propiedades e intereses que tengan estas empresas y personas en los Estados Unidos, a cuyos ciudadanos se les prohíbe mantener relaciones comerciales o financieras con ellas.