Estados Unidos va a empezar con su proceso de reconciliación: Jennifer Kerns

Jennifer Kerns, estratega republicana y presentadora del nuevo programa de radio, “All-American Radio”, habló en La W sobre el juicio que se adelanta contra Donald Trump, y manifestó que “es bastante interesante cómo los demócratas decidieron seguir adelante con este juicio, a pesar de que Trump ya no está en el cargo. No creo que se siga adelante o pase algo más allá, ya que considero que no van a haber los votos necesarios”.

Por otro lado, el presidente Joe Biden ha firmado decenas de órdenes ejecutivas durante su primera semana en el cargo, meses después de afirmar que un presidente debería legislar con un “consenso” o arriesgarse a convertirse en un dictador.

“En una encuesta se evidencia la falta de credibilidad que tiene Biden y a pesar de que cuenta con la Casa Blanca, el Senado y el Congreso se ha visto obligado a firmar por esta poca credibilidad”, señaló.

Frente a las afirmaciones de Trump sobre el supuesto robo en las elecciones, explicó que “es responsabilidad de Trump esa narrativa que afectó el proceso democrático en Estados Unidos. La historia lo juzgará negativamente porque sabemos que a él no le gusta perder”.

Finalmente, cree que “Estados Unidos va a empezar con su proceso de reconciliación, ya que muchas de las discusiones en las elecciones de 2020 se politizaron”.