Estas son las consecuencias que puede traer cerrar la economía por el coronavirus

Thomas Friedman publico en el New York Times una columna en la que sostiene que detener la economía causaría más muertes que el coronavirus. Su argumento es que la crisis económica desencadenaría en personas que no pueden comer, suicidios y alcoholismo.

“Entre 100.000 y 200.000 personas pueden morir por el coronavirus”, explicó Friedman.

El comentarista político señalo que está bien el confinamiento por un par de semanas, pero extenderlo más sería perjudicial para la economía. Además, sugirió que una vez que se termine el confinamiento se deben implementar pruebas digitales en los medios de transporte para identificar a las personas que sea portadoras del virus.

Para esta temporada de confinamiento dijo que se debe aprovechar el tiempo para hacer más pruebas y poder aislar los casos positivos que puedan esparcir el patógeno. “Si se cierra la economía es para que se aproveche ese tiempo”.

Sobre las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense y el comportamiento de los ciudadanos dijo que “el Partido Republicano se ha convertido en un partido estúpido que ignora la ciencia y no tiene principios”.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de cerrar durante meses una ciudad como Bogotá “no conozco el caso particular, pero si se cierra la economía o se hace un confinamiento, que se aproveche este tiempo para hacer pruebas masivas y se distinga quién tiene o no el virus”.

