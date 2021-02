Estoy muy optimista con el juicio político contra Trump: Norm Eisen

Norm Eisen, quien fue asesor legal de los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara, habló sobre el juicio político de Trum y manifestó que “estoy muy optimista, el futuro inmediato es un reto. Es claro que Trump fue el culpable”.

Sobre la reunión de los senadores Ted Cruz (Texas), Mike Lee (R-Utah) y Lindsey Graham (R-S.C.) indicó que “no me perturba que se haya dado esta reunión, me causa más problemática que los tres senadores voten a favor de Trump”.

Sobre los senadores que han votado explicó que “puede haber algunos miembros adicionales del Senado y ese número puede cambiar”.

Finalmente dijo que la primera presentación del juicio “fue bastante buena y los abogados de Trump no tuvieron nada que decir”.