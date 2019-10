Ethan Lindenberger, el hombre que abandera el movimiento a favor de la vacunación

El joven estadounidense Ethan Lindenberger, al alcanzar su mayoría de edad, se volvió famoso en noviembre de 2018 cuando decidió vacunarse al cumplir sus 18 años de edad, en contra de los deseos de sus padres.

A través del portal Reddit, Lindenberger publicó un artículo titulado “Mis padres son un poco estúpidos y no creen en las vacunas. Ahora que tengo 18 años, ¿dónde voy a vacunarme? ¿Puedo vacunarme a mi edad?”. La nota recibió millones de respuestas y se hizo viral en redes sociales, al punto en que atrajo la atención de varios medios de comunicación y llevó a Lindenberger hasta Washington D.C. para contar su caso ante el Senado.

Durante una entrevista con la Agencia EFE, el joven reveló que a lo largo de su adolescencia evidenció pruebas contradictorias y discusiones en internet respecto a las vacunas. Incluso, según relató, varias de las mayores organizaciones sanitarias como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades no estaban de acuerdo con las creencias con las que fue educado, respecto a que las vacunas supuestamente causan autismo o daño cerebral.

En diálogo con La W, Lindenberger explicó que la decisión de vacunarse le ha permitido ser un abanderado de esta causa.

“Mis padres tomaron la decisión de no vacunarme porque creían que me estaban protegiendo (…) de forma muy respetuosa, me acerqué a ellos para comentarles (que me vacunaría)”, aseguró a este medio.

Sin embargo, el joven precisa que no culpa ni cuestiona a su mamá en su rol de madre, pues era consciente de que su decisión se debía a que se preocupaba por él y lo amaba.

No obstante, Lindenberger admitió que existe una gran desinformación en torno a las vacunas y sus efectos, por lo que responsabilizó de las enfermedades derivadas a las personas que propagan información falsa sobre este tema.

Cabe destacar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario que el 95% de la población esté vacunada para alcanzar el umbral de inmunidad del grupo ante una enfermedad. Por ello, Lindenberger advierte que “la aplicación de vacunas no se trata solamente de proteger la salud individual, sino también la colectiva”.

