Fiscal pide rebajar edad penal en México tras liberar a supuesto niño sicario

Un fiscal estatal mexicano instó este martes al Congreso del país a estudiar la reducción de la edad penal en su país, fijada en 18 años, después de tener que liberar a un joven de 13 que confesó haber participado en una decena de homicidios.



"Son muy, muy jóvenes los que están engrosando las filas del crimen organizado" en México, dijo en entrevista telefónica el titular de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (PGJZ) Arturo Nahle.



Su llamado ocurre tras la liberación de un menor de 13 años y medio detenido el 4 de febrero por policías federales en una vivienda de Zacatecas, la capital del estado, donde había 15 personas, ocho de ellas de Guatemala y presuntos miembros de una célula criminal de Los Zetas.



Los adultos quedaron a disposición de la justicia, mientras que al joven, que no ha sido identificado, se le tomó declaración en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ), tras lo cual fue puesto en libertad.



"Por su edad tuvo que ser liberado de inmediato, no obstante que confesó haber participado en diez asesinatos recientemente", señaló Nahle.



Dijo que el menor era "diestro en el manejo de armas", tenía "mucho aplomo, determinación" y "sin duda" representa un peligro para la sociedad.



Uno de los diez homicidios en que el menor confesó haber estado implicado, añadió, la víctima fue "una mujer a quien le prendieron fuego" los criminales.



En México, un país que vive desde hace más de seis años inmerso en una ola de violencia desatada por el crimen organizado que ha dejado cerca de 80.000 muertes, cada vez hay más jóvenes que engrosan las filas de esos grupos criminales, alertó Nahle.



En varios estados de México la legislación no permite presentar cargos penales contra un menor de 18 años, recordó el funcionario, partidario en lo personal de una rebaja a la edad penal.



"La realidad nos obliga a ello. No podemos cerrar los ojos a una realidad innegable" de que cada vez hay más niños-sicarios, insistió.



El fiscal de Zacatecas admitió que la liberación "ha causado gran polémica" en su estado porque la gente, harta de la inseguridad, quiere ver a los involucrados en los crímenes "encerrados y con cadenas", algo que no sucederá en el caso del menor.



Este caso "abre el viejo debate de la edad punible, de la edad penal" y deja ante los legisladores mexicanos "si debiera considerarse disminuir la edad penal a 17 o 16 años".



"Creo que hay jóvenes menores de 18 años que tienen plena capacidad de entender y discernir", lo que es legal de lo ilegal, distinguir el bien del mal, afirmó.



"Hoy hay tal cantidad de información que cualquier muchacho" tiene "absoluta conciencia" de sus actos y "plena capacidad para discernir" sus acciones, agregó.



La Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ) tomó conocimiento del caso. pero "no tuvo injerencia" en el mismo, dijo a Efe Estefanía Herrera, portavoz del organismo.