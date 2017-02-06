Fiscalía acusa a expresidente de Perú de tráfico de influencias por caso Odebrecht
La Fiscalía de Perú anunció hoy formalmente la investigación penal contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el cobro de coimas para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht.
En un mensaje colgado en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público, se informó que el proceso también se extiende a Jorge Barata, exdirector de las oficinas de Odebrecht en Perú, y a Josef Maiman, empresario amigo de Toledo señalado de ejercer como testaferro del expresidente.