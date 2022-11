Fuerte temblor sacudió a México

El temblor se registró a las 12.00 hora local (17.00 GMT) y su epicentro se localizó 28 kilómetros al suroeste de Tecpan, en el sureño estado de Guerrero, a una profundidad de 17 kilómetros, precisó el organismo a través de la red social Twitter.



El sismo se sintió con fuerza en la capital mexicana, donde la mayoría de los edificios de oficinas del centro de la urbe fueron evacuados.



El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentaba en el Palacio Nacional la Cuenta Pública de 2013 cuando se produjo el movimiento telúrico, lo que provocó la suspensión del evento.



El ministro pidió a los asistentes hacer "una pausa" por el temblor y les exhortó a salir "con orden todos por las puertas hacia el patio central".



Los servicios de emergencia hacen un recorrido por las instalaciones estratégicas de Ciudad de México y hasta ahora no se tienen reportes de víctimas o daños materiales.



Como suele suceder en estos casos, el servicio de telefonía se congestionó por varios minutos y por ahora no se han detectado cortes en la electricidad.



En declaraciones a una cadena de televisión, el jefe de Gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, dijo que "todos los protocolos de seguridad están activados".



El metro de la capital está "funcionando a marcha lenta por protocolo", pero sin problemas, mientras que el sistema de aguas, según el reporte inicial, no registra novedades, apuntó el funcionario, quien agregó que seguirán las revisiones.



México se encuentra en una de las zonas sísmicas más importantes del mundo, dado que interactúan placas tectónicas como las del Pacífico, Cocos, Norteamérica, Caribe y Rivera.



La mayoría de los movimientos telúricos en México se generan en los estados del sur, sobre todo Oaxaca y Guerrero.



El 18 de abril pasado un sismo de una magnitud de 7,2 en la escala de Richter y con epicentro en Guerrero causó daños materiales, cortes en la electricidad y la telefonía, así como crisis nerviosas entre la población.