Gobierno argentino califica de "despropósito" refuerzo militar británico

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández consideró hoy "un despropósito" el anuncio del Reino Unido sobre un refuerzo del despliegue militar en las Islas Malvinas y adjudicó la medida a una estrategia electoral británica.



"Como van a tener elecciones, recurren a un nacionalismo berreta (de baja calidad) de poner en vilo a toda la sociedad británica sobre un hecho militar", sostuvo hoy Fernández en diálogo con la prensa antes de ingresar a la Casa Rosada.



El funcionario argentino fue consultado sobre el anuncio realizado por el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, y lo calificó como "un despropósito" que "no es la primera vez que pasa".



Además, reiteró que Argentina "es un país pacífico que bajo ningún punto de vista va a intentar hacer un hecho militar".



El país suramericano se pronunció ayer de forma oficial a través de un comunicado de la Cancillería, en el que acusó al Gobierno británico de utilizar las Malvinas "para justificar aumentos en el gasto militar".



Las Malvinas, ubicadas en el Atlántico sur, están en manos del Reino Unido desde 1833, mientras que Argentina reclama la soberanía sobre el archipiélago.



El Gobierno británico no acepta negociar y alega que la decisión corresponde a los malvinenses, quienes se pronunciaron en 2013 a favor de seguir siendo británicos en un referéndum no reconocido internacionalmente.



Reino Unido y Argentina se enfrentaron en una guerra entre abril y junio de 1982 en la que murieron 255 británicos, 3 isleños y 649 argentinos y que terminó con la rendición de las tropas argentinas.