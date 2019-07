Habla Bob Hood exdirector de ADX, la cárcel más segura del mundo donde estará El Chapo

Robert Hood, ex jefe de prisión de la Supermax, la cárcel más segura del mundo, hablo en la W acerca de cómo son las condiciones en la que estará el ‘Chapo’ Guzmán, y lo rigurosos que son con los presos que son altamente peligrosos.

Hood quien laboró allí durante tres años, expresó que la calidad de vida en este recinto penitenciario es altamente inhumano, debido a las cortas celdas en las cuales los reclusos son encerrados y su vez el tiempo que allí ven ‘pasar’ la vida “a vida acá es dura, porque los presos están encerrados 23 horas en celdas pequeñas y solo salen una hora”, sentenció.

Además los ‘beneficios’ que reciben los cautivos son demasiado mínimos, ya que durante la hora que pueden recibir la luz del día, están encerrados en una zona enjaulada, donde únicamente podrán percibir el cielo, además de poder leer el periódico pero que tenga una caducidad de 30 días, pueden ver televisión únicamente a blanco y negro, y que los programas no sean en vivo.

“Algunos presos tiene una medida de supervisión especial, régimen en el que entrará el ‘Chapo’ Guzmán, y así mismo pueden leer periódicos pero de 30 días antes”, puntualizó.

En el caso del ‘Chapo’ Guzmán que estará allí recluido, Robert señala que el capo no tiene derecho siquiera de entablar conversación con otros presos, si recibe visitas únicamente podrá ser de sus abogados, ya que no tiene derecho a visitas familiares “en el caso del ‘Chapo’, no tiene la posibilidad de tener contacto con ningún preso dentro de la cárcel”, además mencionó la exigencia de los guardas de seguridad que se tienen que mostrar muy profesionales “Los guardias tienen la orden de hacerlos sentir que a ellos realmente no les importa lo que esté sucediendo en el lugar”, finalizó.

Por último hizo mención a que es muy difícil que se le de acceso a los medios de comunicación, y no por cuestiones de seguridad, solo que normalmente suelen negar este tipo de servicio.

