Hombre fue exonerado de un cargo de asesinato, tras 32 años en prisión

Gilbert Poole Jr. fue exonerado la semana pasada de un cargo de asesinato, luego de pasar 32 años en una prisión de Michigan.

El hombre explicó en La W que “recibí información que estaban revisando mi caso para ser liberado. El mundo es abrumador, todo es diferente y no es igual a como lo recuerdo”.

Indicó que no tiene “información sobre el verdadero asesino. Traté todo por la Corte, nadie me escuchaba, hasta que me rendí a Dios y encontraron la manera de dejarme en libertad”.

Le puede interesar:

Contó que estaba en la cárcel por la acusación “del homicidio de Roberto Mejía. Las autoridades me encontraron sospechoso e hicieron de todo para que quedara culpable, y los jurados les creyó. No tengo ni idea de dónde era el señor Mejía”.