Hugo Chávez, otra vez en Cuba para seguir con su tratamiento de radioterapia

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra otra vez en Cuba para continuar con la "recta final" de su tratamiento de radioterapia contra el cáncer que padece y que se le detectó en la isla el año pasado.



En la madrugada de este martes, Chávez llegó a La Habana, donde fue recibido por el presidente cubano, Raúl Castro, quien le brindó una "cálida bienvenida", según los breves reportes que publican hoy en portada los principales diarios cubanos, todos oficiales.



El noticiero matutino de la televisión estatal de la isla también informó del retorno de Chávez y ofreció imágenes sin sonido del mandatario venezolano y del presidente Castro en el aeropuerto habanero.



Apenas cuatro días después de su última estancia en la mayor de las Antillas, el presidente de Venezuela ha regresado a La Habana para seguir el tratamiento que se le prescribió después de que a finales de febrero fuera operado de un tumor, recurrencia del cáncer que le fue detectado en junio de 2011.



"Debo volver a nuestra querida Cuba a continuar la recta final de este tratamiento con una gran fe, cada día más grande", dijo el lunes en Caracas un emocionado Chávez, en un mensaje en el que se encomendó de nuevo a Jesucristo para que haga un "milagro" en su lucha contra el cáncer.



La nueva estancia del presidente de Venezuela en la isla cuenta con el permiso de la Asamblea Nacional de su país, que el lunes le volvió a dar carta blanca para permanecer en Cuba el tiempo que estime oportuno para su tratamiento.



Hugo Chávez fue operado en junio de 2011 en La Habana de un absceso pélvico, en la parte final de una gira por Brasil, Ecuador y Cuba, y posteriormente se le detectó un cáncer en la misma zona del que fue intervenido días después, también en la isla.



Desde entonces, el presidente de Venezuela volvió a la isla en seis ocasiones en los siguientes meses para recibir quimioterapia o someterse a revisiones médicas.



Tras su tercera operación a finales de febrero de 2012, Chávez ha estado en Cuba en cinco ocasiones, incluida esta, para someterse a radioterapia.



Su última estancia en La Habana se prolongó once días, desde el 14 hasta el 26 de abril.



En todas estas estancias de Chávez en la isla, las autoridades cubanas han mantenido un absoluto hermetismo en torno a su salud o los tratamientos que recibe y es el propio presidente venezolano el que suele informar de su situación desde La Habana a través de contactos con medios venezolanos o con mensajes en la red social Twitter.



El pasado sábado, el expresidente Fidel Castro se refirió a la salud de Chávez en una de sus "Reflexiones" y resaltó la actitud "heroica y disciplinada" del mandatario venezolano ante su enfermedad.



El líder de la Revolución cubana destacó que su aliado "ha cumplido estrictamente con las medidas pertinentes sin dejar de atender sus deberes como jefe de Estado y líder del país".



"Me atrevo a calificar su actitud como heroica y disciplinada. De su mente no se apartan, ni un solo minuto, sus obligaciones, en ocasiones hasta el agotamiento", apuntó Fidel Castro.



En ese artículo, Castro acusó también a Estados Unidos de "promover el derrocamiento" del Gobierno bolivariano de Chávez, aunque se mostró convencido de que "la oligarquía jamás podría gobernar de nuevo" en Venezuela.



Hugo Chávez aspira a su tercera reelección en los comicios presidenciales del 7 de octubre, en los que competirá con el candidato de unidad de la oposición, Henrique Capriles.



Venezuela es un vital aliado político de Cuba y su mayor socio comercial.



Caracas provee a La Habana de 100.000 barriles de crudo diarios que La Habana paga en parte con servicios médicos, educativos y deportivos.



La nueva llegada de Chávez a la isla ha coincidido con las celebraciones por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que tradicionalmente se celebran en la isla de forma multitudinaria.