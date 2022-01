Investigación de supuesto plan magnicida en Venezuela es "seria", dice fiscal

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, consideró "seria y responsable" la investigación que lleva adelante sobre el supuesto plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro, denunciado por líderes oficialistas.



La investigación "es seria y responsable y se hará lo que corresponda" por parte de la Fiscalía para acusar a los culpables ante los tribunales, "siempre que todo esté apegado a la Constitución y las leyes", declaró la fiscal en una entrevista en el canal Televen de la televisión privada.



Todo lo que se ha hecho en el marco de esa investigación ha sido "de acuerdo a las reglas contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, como la solicitud al juez de control para la interceptación de llamadas y correos", añadió.



La plana mayor del chavismo denunció el pasado miércoles el supuesto plan de magnicidio y golpe de Estado y dos días después Maduro afirmó que a los implicados "les sale cárcel".



"A estos homicidas, a estos magnicidas, que lo que les sale es cárcel, no tengo ninguna duda que la justicia tiene que funcionar hasta sus últimas consecuencias, no tengo ninguna duda", señaló el jefe de Estado.



Según el chavismo, el plan lo lidera la exdiputada opositora María Corina Machado, quien ha reiterado en su cuenta en Twitter que apoya la renuncia voluntaria de Maduro y no planes de golpes de Estado ni homicidas.



El chavismo dijo que revelaría detalles de su denuncia si los implicados negaban que eran suyos la serie de correos electrónicos interceptados, algunos de los cuales implican supuestamente a una serie de personajes de la oposición venezolana y también al embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, entre otros.



Desde hace más de tres meses, Venezuela vive protestas contra el Gobierno que en algunas ocasiones han derivado en ataques e incidentes violentos que han dejado 42 muertos, más de ochocientos heridos y centenares de encausados.



Aún quedan tras las rejas 174 personas, de las cuales "solo 17 son estudiantes", precisó hoy la fiscal general al desvirtuar el carácter estudiantil y pacífico que la oposición le atribuye a las protestas, iniciadas el pasado 12 de febrero.