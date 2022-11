José María Aznar Aznar deja la puerta abierta a su vuelta a la política

José María Aznar ha roto su silencio en una entrevista en Antena 3

. El expresidente del Gobierno dice "rotundamente que nunca cobró sobresueldos" del Partido Popular y subraya que sus únicas retribuciones fueron como diputado y presidente del partido. Además, Aznar ha cargado contra el diario

y el

por las informaciones sobre estos pagos y el 'regalo' de la trama Gürtel en la boda de su hija.









"Rotundamente no.

No cobré sobresueldos como presidente del Gobierno

, solo percibía la cantidad que me correspondía, ninguna otra retribución. Fui meticuloso en la presentación de mis cuentas, e incluso pagaba el 10% de mi retribución como renta por vivir en La Moncloa. Tenía una retribución como diputado y otra como presidente del

PP

, y estaban declaradas. No he conocido otro tipo de retribución", ha respondido José María Aznar ante las preguntas sobre el presunto cobro de sobresueldos y sobres con dinero en metálico en el seno de su partido.









El expresidente del Gobierno ha defendido también la transparencia y legalidad de las cuentas de su partido.

"Estoy convencido de que las cuentas del PP son legales, las aprobadas por el Tribunal de Cuentas", ha señalado. Aznar dice "no querer entrar en asuntos sometidos a la investigación", en referencia a la declaración ante el juez del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, que ha admitido que Aznar autorizó el pago de sobresueldos en el Partido Popular.









Aznar asegura que "no tiene ningún problema en explicar sus declaraciones de la renta y su patrimonio, desde el primer euro al último", aunque admite que estos documentos "son por naturaleza confidenciales y es la Agencia Tributaria quien se encarga". El expresidente ha insistido en su defensa que "no tiene duda de que los dirigentes del PP han percibido sus retribuciones de una manera absolutamente legal" y ha querido zanjar las sospechas sobre una presunta financiación irregular. "Siempre que he tenido conocimiento de un problema relativo a financiación, he actuado con toda contundencia. Así lo hice en el 90 con el 'caso Naseiro'. Si hubiera tenido cualquier noticia de acto irregular, hubiera actuado con la misma contundencia", ha sentenciado.









Respecto a la boda de su hija y el pago de una parte por parte de la trama Gürtel, el expresidente ha ironizado con que "es una noticia de extraordinaria envergadura once años después" y ha declarado que "es una mala información cuyo origen está mal localizado". Además, ha defendido que "le parece bastante normal que los invitados a la boda hagan regalos a los contrayentes. En aquel momento ese invitado era un invitado personal del novio a la boda, pero nadie conocía otras actividades ¿Cómo se puede decir que se han recibido regalos de una trama delictiva?". Finalmente,

Aznar ha relacionado la información que a publicado 'El Pais' con el odio que le tiene el Grupo Prisa.



Aznar sobre su vuelta a la política: "Cumpliré con mi responsabilidad"





El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho, al ser preguntado si podría volver a la política, que cumplirá con su responsabilidad, su conciencia, su partido y su país "con todas las consecuencias". En una entrevista en Antena 3,

Aznar ha señalado que nunca ha eludido su responsabilidad

y, al ser preguntado si en el caso de que viera que España lo necesitara volvería a la política, ha dicho: "Cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país con todas las consecuencias". "Yo voy a cumplir mi responsabilidad conmigo mismo, con mi partido y con mi país", ha reiterado.









Aznar, al ser preguntado por sus relaciones con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido: "Sí hemos tenido una conversación larga no hace mucho y es la única que hemos tenido". El expresidente del Gobierno ha señalado que siente "el mayor respeto y consideración" por Rajoy, al que desea que tenga el mayor éxito posible. Ha afirmado que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado, incluida la de designar a Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno en su momento y, en alusión a su retirada de la política, ha afirmado que en este tiempo ha demostrado que su ambición personal era "limitada".









Ha hecho hincapié en que el Gobierno tiene que definir "unos objetivos históricos", tener un proyecto político "muy claro" y actuar de forma decidida para conseguirlos. Aznar ha dicho que no duda de la capacidad de España para salir de la crisis, pero ha reclamado al Gobierno que actúe y, en concreto, ha defendido la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma fiscal y bajar los impuestos porque "el proceso de castigo a las clases medidas está siendo muy fuerte".









Ha recordado que a Rajoy se le dio un mandato muy claro -en alusión a la amplia mayoría electoral que obtuvo- y se ha referido a la posibilidad de un pacto de Estado para salir de la crisis apuntada por el

PSOE

. "Un pacto sustitutorio de esa mayoría sería un error estratégico garrafal", ha subrayado Aznar, quien ha considerado que el PP tiene que defender esa mayoría hasta el final de la legislatura. Sobre el PSOE, ha opinado que está "languideciendo" y ha avisado de que "como no recobre su discurso nacional estará condenado a ser diluido totalmente en partidos pequeños de carácter regional"."El PP tiene la gran responsabilidad de no contagiarse de esa dinámica", ha añadido el expresidente del Gobierno.