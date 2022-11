José Mujica padece trombosis previa y deberá guardar reposo

El presidente uruguayo padece una trombosis previa y deberá guardar reposo hasta la semana próxima, cuando se le realizarán nuevos análisis para ver si puede reanudar su actividad habitual.



Según señaló la médica personal de Mujica, Raquel Panone, los estudios vasculares que se realizó el mandatario el pasado miércoles sirvieron para descartar una trombosis aguda, si bien obligaron a recomendar a Mujica que no realizara viajes prolongados en avión, lo que le obligó a cancelar su participación en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz (España).



Panone explicó que Mujica consultó el martes a los médicos por un dolor en la pierna derecha y una pequeña hinchazón, que se mantuvo por dos días, y por ello se le realizó un doppler para detectar posibles problemas circulatorios.



Tras detectar la trombosis previa, los médicos recomendaron al veterano político de 77 años reposo, medicación anticoagulante y no realizar viajes en avión.



Panone señaló además que la patología que padece el presidente uruguayo es bastante habitual y puede tener muchas causas, como factores genéticos, sedentarismo, o daños causados por sobrexigencias físicas.



El propio Mujica explicó este jueves su dolencia en su alocución semanal en la emisora M24, durante la cual señaló que al parecer tiene en una vena "algo así como un pequeño coágulo que puede ser crónico", algo que "no sería grave".



Como no se sabe si está en formación "es peligroso porque puede haber algún desprendimiento y obturar algún órgano más vital", dijo.



"Tendré que pasar dos o tres días de reposo, seguir el tratamiento y esa es la situación", sentenció Mujica, antes de recordar que "hace siete u ocho años" tuvo una "dolencia parecida" en la otra pierna que ya entonces le llevó a consultar a un cirujano vascular para que le hiciera una prospección.



Además de participar en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz el viernes y el sábado, el jefe de Estado uruguayo tenía previsto realizar después una visita oficial a España que incluía una reunión en Madrid con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



Mujica también iba a visitar Aragón, Galicia y el País Vasco, para reunirse con autoridades regionales y empresarios, entre otras razones.



El jueves, en lugar de regresar directamente a Uruguay, tenía intención de volar a Caracas para visitar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que no asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz y con quién deseaba conversar sobre la integración sudamericana.



En mayo de 2010 Mujica ya tuvo que suspender un viaje por prescripción y curiosamente también a España, donde iba a asistir a una cumbre Unión Europea-Latinoamérica.



El gobernante uruguayo arrastra problemas crónicos de salud debido en parte a las secuelas de los catorce años que estuvo preso por su pertenencia a la guerrilla tupamara, la mayoría durante la dictadura (1973-1985) y algunos en condiciones infrahumanas.



En 2005, cuando era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, estuvo hospitalizado durante un mes por una enfermedad que afecta a su sistema inmunológico.