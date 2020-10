Kamala Harris, la progresista que podría ser la primera vicepresidenta afro de EE.UU.

La exfiscal de 55 años de origen jamaiquino e indú es la fórmula vicepresidencial del candidato demócrata Joe Biden en su camino a la Casa Blanca. ha sido pionera en los cargos que ha estado, se define como “progresista”, pero ha tenido cuestionamientos por su mano firme contra la delincuencia y por su diplomacia frente a otros temas.

Dura contra la delincuencia

Entre 2004 y 2011 fue designada como fiscal de esta ciudad, siendo la primera mujer y afroamericana en llegar a ese cargo, lo mismo sucedió cuando la eligieron como fiscal del Estado de California entre 2011 y 2017.

Durante su periodo en la fiscalía fue cuestionada por defender las acciones policiales, aunque ahora promueve una reforma al sistema policial, lo que ha generado cierta desconfianza. Desde esa época ha sido una fuerte opositora a la pena de muerte. También se ha destacado por su postura frente a los delitos menores, que catalogan como muy dura, especialmente contra la violencia intrafamiliar, abusadores de niños y traficantes sexuales.

Por otro lado, durante su periodo como fiscal del Estado propuso redirigir a los delincuentes de drogas no violentos a capacitaciones laborales y terapias, lo cual funcionó. Asimismo, se mostró en contra del ausentismo escolar, ya que los niños que no asistían a clases estaban en riesgo de ser autores o víctimas de homicidios, así que amenazó con demandar a los padres que no llevaran a sus hijos a la escuela.

Ardua interrogadora

Si algo ha demostrado Kamala es que se defiende muy bien, lo demostró como fiscal, senadora y candidata presidencial en las internas demócratas.

Durante su periodo como fiscal de California, varios recuerdan el famoso retiro de la negociación que aseguró un acuerdo con grandes bancos norteamericanos acusados de ejecutar, de manera ilegal, hipotecas de cientos de ciudadanos. Luego regresó y logró un acuerdo de reducción de más de 20.000 millones de dólares.

Se destaca el fuerte interrogatorio a Brett Kavanaugh en el Senado para la confirmación de su puesto de Juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por esto se ha ganado varias críticas de Donald Trump, quien al conocer la noticia de su candidatura vicepresidencial la llamó “falsa”.

En contexto: Mujeres y plagios, de los temas más sonados en la vida de Joe Biden

En el debate presidencial demócrata atacó a Joe Biden por su oposición en los años 70 a la propuesta para eliminar la segregación racial. En ese entonces ganó mucha popularidad.

Harris lanzó su candidatura en 2019, pero meses después la abandonó por falta de apoyo y en marzo de este año expresó su apoyo a Joe Biden.

Señalamientos

Sus detractores, especialmente los republicanos, la denominan “izquierdista” por su apoyo al matrimonio igualitario, el aborto legal, la legalización del cannabis y al movimiento ‘Black Lives Matter’.

Además, porque muchas cosas pasaban a sus espaldas como los casos de los que no se enteraba en California y que luego de conocerlos los abandonaba. Sin embargo, ella ha afirmado que los fiscales del Departamento de Justicia de California los pasaban y no había manera de sostenerlos.

Por otro lado, fue cuestionada por dirigir gabinetes que buscaban condenas muy severas y que no eran transparentes. También por no presentar alguna postura en torno a temas controvertidos, por lo que muchos le increpan, ya que su voz habría sido valiosa.

Kamala Harris conoce muy bien el sistema político de Estados Unidos y tiene una reputación consolidada entre los votantes por su trabajo como fiscal y senadora. De hecho, fue la primera mujer afroamericana con raíces asiáticas en llegar a la Cámara Alta de esa nación.