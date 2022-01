La Alianza del Pacífico aún no piensa en una convergencia con el Mercosur

La Alianza del Pacífico está "muy abierta" al diálogo con otros países y bloques de la región, pero por ahora sus miembros no han pensando en una vinculación con el Mercosur, dijo a Efe la canciller peruana, Eda Rivas.



En una entrevista en la capital mexicana, Rivas habló de los acuerdos alcanzados en la reunión ministerial de la Alianza celebrada en México, de los desafíos del mecanismo y los avances en materia de cooperación en diversos ámbitos.



Sobre los acercamientos con otros bloques, dijo que los ministros acordaron celebrar una reunión con los miembros del Mercosur y otros países de la región para hablar de los lineamientos, objetivos y logros alcanzado por la Alianza "en tan poco tiempo".



Rivas precisó que dicho encuentro informativo "va a ser después de la cumbre de Punta Mita" de la Alianza, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de junio y en la que México asumirá la presidencia del bloque constituido en 2012.



Si bien algunos países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) han expresado su interés en una futura vinculación entre ambos bloques, "no hemos pensado en un tema de convergencia", aclaró.



La Alianza "no es excluyente", pero "como todo mecanismo requiere ciertos compromisos de quien quiere adherirse", entre ellos compartir "con nosotros la visión de desarrollo que tenemos" y la convicción de que el libre comercio beneficia a la población, afirmó.



"No nos negamos a aceptar a aquellos países que quieran aceptar esta visión", insistió la titular peruana de Exteriores, y recordó que el bloque ya tiene 32 países observadores, incluidos Bélgica y Trinidad y Tobago, que fueron aceptados en el encuentro de este viernes.



En la reunión, que Rivas calificó de muy productiva, los ministros revisaron punto por punto los avances en los pilares del bloque, que son la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como en la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos la seguridad.



Este es un tema en el que México, Colombia y Perú, afectados por la delincuencia y el narcotráfico, trabajan para sincronizar "en tiempo real" sus sistemas de migración, aduanas y ministerios del Interior para evitar, por ejemplo, la salida de presuntos criminales en cuanto compren un pasaje de avión, apuntó.



Destacó que están trabajando "con mucha fuerza" en este tema, pero consideró difícil tenerlo listo "antes de medio año".



En materia de comercio, confió en que las próximas semanas el Congreso colombiano apruebe el protocolo firmado en febrero por los gobernantes de la Alianza que elimina los aranceles del 92 % de los intercambios de bienes y servicios, para que finalmente entre en vigor.



La canciller peruana destacó que están trabajando en el tema de facilitación aduanera, pero admitió que aún deben hacer la tarea para que las administraciones engorrosas que todavía tienen no dificulten, sino más bien faciliten, los acuerdos alcanzados en el seno de la Alianza.



Además, señaló que buscan "crear un sistema de movilidad estudiantil" no sólo a través del intercambio de alumnos y becas, sino del deporte, la cultura y la música.



Por ejemplo, abundó, "tenemos orquestas sinfónicas juveniles", y ahora la idea "es juntarlas y que hagan una gira" por los cuatro países.



Para la cumbre del balneario mexicano de Punta Mita, explicó que van invitar a niños de escasos de recursos económicos para que jueguen un partido de voleibol y tengan la oportunidad de "ver otras realidades".



También montarán una pequeña exposición conjunta sobre metales. México y Perú mostrarán como han trabajado la plata, Chile el cobre y Colombia el oro, dijo Rivas, quien añadió que estas iniciativas le dan gran valor a la Alianza "porque les enseña a trabajar en conjunto" y a ser "tan efectivos".



Con un mercado de más de 200 millones de habitantes, este bloque representa el 37 % del PIB de América Latina y el Caribe y el 47 % del comercio exterior de la región.