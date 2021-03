La condena de Sarkozy es un hecho que impacta a Francia: Unión Sindical de Magistrados

El secretario general de la Unión Sindical de Magistrados de Francia habló en La W sobre la condena de tres años de prisión al expresidente francés Nicolas Sarkozy por hechos de corrupción y tráfico de influencias.

Manifestó que lo de Sarkozy “no solo se trata de un ruido mediático, sino también de un hecho que impacta políticamente al país”.

“Aquí no hay justicia política y la justicia está actuando en justicia […] no es tan sencilla la presencia de pruebas porque para un pacto de corrupción normalmente no se deja nada escrito”, indicó.