La dramática situación que vive Venezuela contada por el alcalde de Caracas

Ante la determinación de la Asamblea Constituyente venezolana de eliminar la Alcaldía de Caracas, porque dejó de cumplir el rol para el cual fue creada, el actual alcalde de la ciudad, Alí Mansour aseguró que todo lo que está pasando en Venezuela es ilegal.

“Es ilegal lo que sucedió, es ilegal la elección. Después de las elecciones de la nueva constituyente se debió redactar una nueva Constitución y el pueblo debía elegir si estaba o no de acuerdo, pero no se hizo eso. Solo están cambiando lo que siempre se mantuvo y ahora suprimieron dos alcaldías del país”.

El mandatario dice que la situación de Venezuela es trágica porque “estamos en presencia de varios dramas. Tenemos una situación humanitaria muy compleja, hay desabastecimiento, no hay alimentos, no hay medicina, no hay salud y el dinero que hay no le alcanza a la gente”.

Para Alí, el gobierno de Nicolás Maduro solo le preocupa estar en el poder, omitiendo la realidad que atraviesa su país “el gobierno no implementa leyes de economía solo piensa en el poder con elecciones poco transparentes”.

El alcalde de Caracas solicitó a las organizaciones internacionales estar atentos a la situación que viven, porque, según él “hace falta una labor contundente de estás”, además le pidió a la comunidad mundial no dejarlos solos.