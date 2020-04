La economía va a subir, la pregunta es cuándo: Gian María Ferreti

Gian María Ferreti, subdirector del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional, explicó en La W los efectos que tendrá el coronavirus en la economía mundial.

En primer lugar habló sobre el lugar del primer brote del virus, “los números de china del primer trimestre son negativos. La economía se ha venido recuperando, pero la caída de enero y febrero fue muy fuerte”. Según Ferreti la caída está dentro de lo esperado por el FMI, aunque la recuperación será lenta debido a que el consumo seguirá bajo.

“Si estuviéramos seguros de que la economía puede volver a su salud sin virus dentro de unos meses la cuestión sería de aguantar para que las empresas no quiebren. El problema es que no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener el virus y no sabemos qué tipo de impacto pueda tener en los próximos meses sobre la manera como interactuamos con la economía”, explicó Ferreti.

Finalmente, comentó que es imposible predecir qué sucederá. “Vamos a depender de cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas desde el punto de la economía y la ciencia”.