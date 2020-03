La operación que adelantaban en el país contra Maduro a espaldas del Gobierno colombiano

Este 26 de marzo, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro afirmó que un arsenal de armas, que fue incautado en Colombia, estaba destinado a provocar atentados en Venezuela que incluían el asesinato del propio mandatario. Dicho arsenal, encontrado en un vehículo, incluía 26 fusiles de asalto, visores nocturnos y silenciadores.

Clíver Alcalá, quien fue mayor general del ejército venezolano, manifestó que está en la lista publicada recientemente por el gobierno estadounidense debido a la mencionada incautación en la que un ciudadano venezolano fue capturado con el cargamento de armas que él había coordinado.

Las armas eran para alias Pantera, de quien comentó que es un oficial bajo su mando comprometido con la liberación de Venezuela.

Alcalá informó que estas armas eran parte de un acuerdo entre él y Juan Guaidó con asesores norteamericanos que tenían como fin ser utilizadas en una operación en contra de Nicolás Maduro. Según él, en el contrato también aparece la firma de J.J. Rendón.

Sobre la lista de búsqueda de Estados Unidos especificó que "es un fiscal que está generando la acción y presumo que no conocer el acuerdo confidencial que tenemos".

Actualmente se encuentra en Barranquilla y afirma que "mi vida en este momento sé que corre peligro, lo asumo sin problema. En Barranquilla las autoridades colombianas han estado hablando conmigo. No estoy en un intento de fuga".

"Para mí es una patraña que me estén acusando de algo que no he hecho. Todos saben bien quién es el responsable. Yo no puedo revelar los detalles de la operación, acá nos enteramos como el régimen de Venezuela tenía relación con el narcotráfico", agregó.

También aseguró: "Ninguna autoridad colombiana conocía de la operación que veníamos preparando contra Venezuela. Ni el presidente Iván Duque ni las Fuerzas Militares. Ellos solo se enteraron hasta hace 48 horas".

Además, afirmó que alias JJ Rendón es el estratega político de Juan Guaidó.

