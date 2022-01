La victoria de Obama en Florida se da por segura mientras avanza el recuento

La victoria en Florida del presidente de EE.UU., Barack Obama, que sin contar con los resultados en ese estado ya logró la reelección, se da por segura, a la vista de los datos que van dando los cuatro condados que aún no han concluido el recuento de sus votos a distancia y provisionales.



Los demócratas de Florida emitieron un comunicado en el que felicitan a Obama "por su reelección y por haber ganado los 29 votos electorales" que aporta este estado en los comicios realizados el pasado martes en el país.



Además, califican de "lamentable que dos días después de las elecciones, Florida aún no haya sido capaz de comunicar" los "resultados electorales presidenciales".



Incluso desde la campaña en Florida del republicano Mitt Romney, que aspiraba a la Presidencia, se acepta la derrota en este estado.



Para llegar a la Casa Blanca se necesitan al menos 270 votos electorales y Obama ya los tiene asegurados, con independencia de a quién vayan a parar finalmente los 29 de Florida.



"Los números en Florida mostraban que se podía ganar. Creíamos que habíamos hecho lo que se tenía que hacer para ganar. Obviamente no lo hicimos", dijo hoy Brett Doster, consejero de Romney, al diario The Miami Herald.



Según los datos de la División Electoral del Departamento de Estado de Florida a las 21.00 GMT de hoy, Obama acumulaba un apoyo del 49,9 % de los votantes en este estado, mientras que Romney contaba con el 49,24 % de las papeletas contabilizadas, con una diferencia entre ambos de 55.832 votos.



Florida es el único estado que aún no ha podido ofrecer datos definitivos, ya que desde la noche electoral varios condados se han visto trabados en el recuento de los votos a distancia y de los provisionales.



El más preocupante era el condado de Miami-Dade, el mayor del estado, que se vio superado por una avalancha de votos a distancia, cuyo recuento ya logró cerrar, aunque aún sigue con los provisionales.



Este condado muestra un apoyo del 61,57 % a Obama y del 37,89 % a Romney, con una diferencia de 207.259 votos.



También está pendiente el condado Broward, donde el mandatario cuenta por el momento con el 67,14 % de los votos y su rival republicano con el 32,21 %, con una amplia diferencia de 257.704 votos.



Quedan igualmente por difundir sus resultados el condado de Duval y de Palm Beach. En el primero, Romney (51,32 %) aventaja a Obama (47,63 %) con una estrecha distancia de 14.950 votos, y en el segundo es el presidente (58,27 %) el que se impone al candidato republicano (41,13 %) con una holgada diferencia de 95.251 votos.



Mientras que en Duval, donde lidera Romney con poco margen, se calcula que faltan por contabilizarse en torno a 3.000 votos, en Palm Beach y Broward, donde se adelanta Obama claramente, podría faltar en torno a 30.000 y 15.000, respectivamente.



Así, los analistas coinciden en que las papeletas que quedan por contabilizarse en ambos condados no son suficientes para alterar el resultado del conjunto del estado.



Apuntan que las papeletas pendientes no aportaría suficientes votos como para reducir hasta menos de medio punto porcentual la distancia que, a nivel estatal, separa a ambos candidatos, por lo que, según la ley estatal, no será necesario un nuevo recuento.



Los resultados finales no tienen que ser presentados ante Washington hasta el 20 de noviembre y los supervisores electorales de Florida temen que hasta el sábado no estén listos.